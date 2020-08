METEO: autunno che si fa strada ma attenzione ad una nuova ondata di CALDO

Profonda saccatura depressionaria in transito, ancora MALTEMPO

Ultimo giorno dell’estate meteorologica segnato dal maltempo in Italia a causa del transito di una vasta saccatura depressionaria che porta condizioni meteo instabili o perturbate su molte regioni. Nella giornata di ieri non sono certo mancanti temporali e nubifragi con molti danni. Anche oggi il maltempo non darà tregua alla nostra Penisola con piogge e temporali diffusi soprattutto al Centro-Nord. Aria più fresca affluisce inoltre sul Mediterraneo centrale spazzando via il caldo che entro le prime ore di domani abbandonerà anche il Sud Italia. Condizioni meteo in miglioramento a seguire con la possibilità che entro il primo weekend di settembre una nuova ondata di caldo moderato possa interessare ancora l’Italia. Andiamo dunque con ordine e vediamo la tendenza meteo per i prossimi giorni.

Maltempo e temperature in calo, vediamo le regioni più colpite

Molte nuvole nella mattinata odierna sulle regioni del Centro-Nord con piogge sparse che interessano soprattutto i settori centrali della nostra Penisola e la Sardegna. Nel corso delle ore pomeridiane condizioni meteo instabili al Nord Italia con possibilità di temporali sparsi soprattutto sulle regioni di Nord-Est, più intensi su Veneto ed Emilia Romagna. Piogge sparse anche al Centro e su Campania, Molise e Puglia settentrionale. In serata il maltempo interesserà soprattutto il Nord-Est e le regioni del versante Adriatico mentre altrove ci attendiamo un miglioramento. Locali piogge non escluse tra Calabria e Sicilia. Temperature in calo con valori anche di qualche grado al di sotto delle medie sulle regioni del Centro-Nord, aria fresca in arrivo anche al Sud da domani. Valori in graduale ripresa a seguire ma che resteranno in media o poco sotto almeno fino a Venerdì 4 settembre.

Tempo instabile fino al weekend poi potrebbe tornare l’anticiclone

Dopo il transito della circolazione depressionaria una nuova saccatura potrebbe interessare il Mediterraneo centrale durante la seconda parte della settimana. Se confermata le condizioni meteo resterebbero molto instabili soprattutto sui settori orientali della Penisola con piogge e temporali sparsi localmente anche intensi. Temperature in ripresa ma ancora su valori in media o poco sotto. Il primo weekend di settembre, stando alle ultime uscite dei modelli, potrebbe vedere invece il ritorno dell’anticiclone con un promontorio afro-azzorriano in espansione sul Mediterraneo centro-occidentale. Entro l’inizio della prossima settimana sole e caldo potrebbero così tornare sull’Italia, quest’ultimo però senza particolari eccessi. Il modello GFS ipotizza poi entro la metà di settembre almeno altri due attacchi perturbati che consegnerebbero così la nostra Penisola nelle mani dell’autunno.