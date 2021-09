METEO AUTUNNO – Confermato il guasto nel WEEKEND. OTTOBRE tuttavia potrebbe riservare SORPRESE, ecco perché

Meteo lungo termine – Secondo le ultime emissioni dei modelli matematici, l’alta pressione potrebbe tornare a radicarsi sulla Gran Bretagna abbracciando anche l’Italia; in questo frangente una retrogressione d’aria fredda potrebbe scivolare lungo i paesi dell’Europa orientale lambendo parizalmente l’italia a partire dalle regioni adriatiche. Da non escludersi dunque il ritorno dei temporali pomeridiani in Appennino con possibili sconfinamenti sulle aree pianeggianti. A seguire il mese di ottobre potrebbe risultare più caldo rispetto alla norma : ecco quanto stimato dai modelli.

Meteo weekend – Brevissima tregua dalle piogge nella giornata di sabato: specie sulle regioni del centro-sud avremo cieli poco nuvolosi o sereni, con qualche piovasco specie tra Basilicata, Campania e Puglia. Sulle regioni settentrionali la tregua sarà solo effimera, in quanto i flussi umidi apporteranno ancora nuvolosità irregolare e piogge sparse. Da domenica atteso un forte peggioramento con una linea di precipitazioni che accompagnerà un fronte freddo capitanato da un minimo di bassa pressione sul golfo Ligure. Una lunga linea instabile potrebbe attraversare l’Italia da ovest verso est nelle ore pomeridiane di domenica, con forte maltempo anche su Emilia Romagna, Toscana, ma a seguire Umbria, Marche e regioni del nord-est. Più ai margini le regioni meridionali che vedranno solo un aumento della nuvolosità diffuso. Nel medio termine le ipotesi sembrerebbero ancora divergenti, con un possibile ritorno della stabilità in Italia.

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! La terza perturbazione del mese è giunta al termine, apportando piogge piuttosto importanti sulle regioni del nord-ovest. A ridosso delle Alpi Apuane nella giornata di ieri si sono registrati oltre 200 millimetri di pioggia. Al momento si registrano temporali anche intensi tra Umbria, Lazio, Molise e sul Tavoliere delle Puglie. Un forte temporale è transitato nell’entroterra Campano scaricando ingenti quantità di pioggia. Da non escludersi nuove precipitazioni nel weekend , con piogge sparse sulla nostra penisola ma anche nubifragi sulle regioni del settentrione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Proiezione Ottobre, le ultime novità

L’ultima proiezione meteo per il mese di ottobre sembrerebbe non favorevole per l’arrivo del maltempo e del clima autunnale: infatti il secondo mese dell’autunno è solitamente caratterizzato da una una maggiore possibilità di piogge, ma anche da periodi più o meno lunghi di stabilità, denominati appunto “ottobrate”. Quest’anno i principali centri di calcolo internazionali, concordano per un mese in media o sopra media dal punto di vista termico e più secco. Tale visione è portata avanti da tempo da ECMWF. Ricordiamo in ogni caso che tali visioni meteo a lunga gittata, sono affette da un elevato grado di incertezza e che vanno interpretate con le dovute precauzioni.