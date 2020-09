METEO – AUTUNNO è una mina vagante pronta ad ESPLODERE, ESTATE al capolinea?

Vortice ciclonico in azione nel Mediterraneo

Un vortice ciclonico è attualmente in azione nelle tiepide acque del Mediterraneo e, dopo aver stazionato nei settori più occidentali ad inizio settimana, nel corso degli ultimi giorni si sta muovendo verso oriente, avvicinandosi alla nostra Penisola. Ciò ha determinato condizioni di maltempo non solo spiccato, ma anche via via più diffuso e che ha colpito dapprima la Sardegna a partire già dalla giornata di ieri (localmente anche mercoledì) per poi coinvolgere un’area più estesa nella giornata odierna, quando i violenti temporali hanno colpito la Sicilia tirrenica portando anche qualche disagio.

Acquazzoni e temporali occasionali questa mattina nel Lazio e al nordovest

Acquazzoni e temporali occasionali però nel corso della mattinata hanno interessato anche alcuni settori del Lazio, in particolar modo il pontino centro-settentrionali con il sistema temporalesco che si è spento nelle zone sub-costiere e tempo che appare tutt’ora in miglioramento, seppur con cieli spesso nuvolosi. La stessa situazione, ma in maniera ancor più localizzata si è verificata soprattutto nelle primissime ore della giornata sulle regioni nordoccidentali. In tale contesto, il maltempo continua ostinatamente a colpire la Sardegna, dove è presente un’allerta meteo diramata dal Dipartimento di Protezione Civile.

Autunno pronto a decollare

Fin qui il mese di settembre non è stato particolarmente fresco se non nei primissimi giorni, con la figura dell’Alta pressione spesso ingombrante all’interno del bacino del Mediterraneo. Ciò nonostante non sono mancati dei break di maltempo nel mentre, anche numerosi, ma in un contesto di temperature che è sempre risultato piuttosto mite. Stando ai principali centri di calcolo questa situazione potrebbe non durare poi ancora così tanto, con la situazione che si sbloccherebbe anche prima dell’equinozio di autunno che quest’anno cade di 22 settembre, come vedremo nei successivi paragrafi.