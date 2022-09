METEO – L’AUTUNNO irrompe sull’ITALIA con PIOGGE diffuse, TEMPORALI ed anche la possibilità di NUBIFRAGI

Verso un cambio di circolazione

Buongiorno e buon venerdì cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede l’anticiclone delle Azzorre elevato in Atlantico fino a lambire la Groenlandia e l’Islanda, con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. Leggermente più ad est una saccatura depressionaria si fa spazio sull’Europa occidentale mentre un piccolo promontorio anticiclonico si espande sul Mediterraneo centrale. Tale saccatura andrà ad attivare un flusso di correnti umide e instabili che andranno ad interessare il Mediterraneo centrale, dove l’alta pressione subirà un cedimento.

Ancora bel tempo nella giornata odierna con temperature molto fresche al primo mattino

Durante la notte, con l’Italia ancora sotto il flusso di correnti fresche e secche dai quadranti settentrionali, i cieli sono risultati per lo più sereni su gran parte del Paese e questo ha permesso la perdita di energia per irraggiamento. Le temperature hanno quindi avuto la possibilità di scendere abbastanza, specie nelle vallate e pianure interne, grazie al fenomeno dell’inversione termica ed hanno raggiunto anche valori tardo autunnali. Anche sulla città di Roma, ad esempio, le minime sono scese fino a 10°C-12°C, valori ben al di sotto delle medie del periodo. Durante il corso della giornata odierna, oltre all’ampio soleggiamento, sono in arrivo anche delle correnti occidentali o sud-occidentali e quindi avremo un aumento delle temperature che si porteranno su valori più vicini alle medie del periodo. Inoltre arriverà anche della nuvolosità alta in transito al Nord-Ovest, ma ancora senza fenomeni associati.

Forte maltempo in arrivo nel weekend

Come precedentemente descritto, una saccatura depressionaria è in estensione sull’Europa occidentale, attivando un flusso di correnti umide e instabili che si dirigeranno verso il Mediterraneo centrale portando un peggioramento di stampo autunnale. Nella giornata di sabato avremo piogge diffuse su gran parte del Nord e sulla Toscana, con acquazzoni e temporali anche intensi specie sui settori tirrenici. Giornata di domenica con maltempo che dovrebbe interessare gran parte del Centro-Nord, la Sardegna e fino a Campania e Molise. Sul versante tirrenico le precipitazioni potranno risultare anche molto intense ed assumere localmente carattere di nubifragio. Per quanto riguarda i fenomeni a carattere di nubifragio particolare attenzione va data nella giornata di Sabato alla Toscana e Liguria di Levante e nella giornata di domenica a Lazio e Campania, perché le condizioni meteo potrebbero risultare potenzialmente critiche. Non si escludono comunque fenomeni intensi anche sulle altre regioni. Condizioni meteo più stabili all’estremo Sud.

Ultima settimana di settembre che si apre con un altro impulso instabile

Se la giornata di Domenica vedrà in intensa fase di maltempo dovuto al flusso umido sud-occidentale, tra Lunedì e Martedì i principali modelli meteo mostrano una circolazione depressionaria colma di aria fredda scivolare verso l’Europa centrale. Transito di un nuovo impulso instabile sul Mediterraneo il quale potrebbe rinnovare condizioni meteo instabili o perturbate in Italia e portare anche un calo delle temperature. Molto incerta l’evoluzione meteo a seguire con possibilità comunque di altre fasi perturbate entro l’inizio di ottobre.

