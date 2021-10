METEO AUTUNNO – La stagione si prepara ad un’OTTOBRATA shock: ecco le TENDENZE per il medio periodo

Situazione meteo in Italia e in Europa

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Si fa sentire la nuova perturbazione che in queste ore sta approdando sui settori centro-meridionali della nostra penisola. Nel corso delle prossime ore il maltempo si farà sentire specialmente al sud, grazie alla formazione di un blando minimo depressionario sul basso Tirreno. La neve in questo frangente si poserà nuovamente in montagna specie in Appennino, ma entriamo nel dettaglio.

Nevicate da questo pomeriggio in Appennino

Meteo neve – Nelle prossime ore sono attesi deboli accumuli nevosi in Appennino: i fiocchi potranno posarsi a partire dall’Appennino settentrionale dai 1700 metri di quota e più in basso (fino a 1500 metri) tra Marche e Abruzzo. In serata ed in nottata grazie all’aria fredda in quota che farà maggiore ingresso, la neve potrà spingersi fin verso i 1300 metri, tuttavia senza particolari accumuli previsti al suolo. Nel weekend al contrario tornerà il beltempo, grazie all’espansione di un campo d’alta pressione.

Weekend a tratti stabile, grazie ad un debole campo d’alta pressione

Meteo weekend – Dalla giornata di venerdì l’Italia sarà interessata da un aumento della pressione che potrebbe dare un momentaneo break alle piogge. Ciononostante un calo di geopotenziali potrebbe dare adito nuovamente a maltempo su alcuni settori. Nonostante la breve distanza temporale l’incertezza è ancora piuttosto elevata da quanto si evince dagli ultimi aggiornamenti meteo. Per il seguito l’alta pressione potrebbe risultare dominante, grazie ad una ripresa della circolazione atmosferica zonale.

