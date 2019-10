METEO: autunno latitante in ITALIA, dove sono freddo e maltempo?

Clima più estivo che autunnale in Italia

Siamo ormai più vicini all’inverno che all’estate, con l’autunno meteorologico che è iniziato lo scorso 1 settembre e terminerà il prossimo 30 novembre, ma di freddo e maltempo non c’è traccia. Solitamente questa stagione è una delle più piovose in Italia e non solo, con le temperature che iniziano ad abbassarsi spianando la strada alla prima neve non più solo sulle vette delle montagne. In questi giorni però la situazione meteo è completamente diversa sulla nostra Penisola, con il clima che è quasi più estivo che non autunnale su buona parte del paese: la perturbazione che era destinata all’Italia, almeno per quello che mostravano i modelli all’inizio della settimana, ha avuto come target principale la Penisola Iberica, innescando quindi una massiccia risalita di aria più calda verso i nostri quadranti. Di maltempo dunque se ne parla poco, con solo il Nord Ovest interessato da qualche acquazzone e temporale, mentre sul resto dell’Italia le condizioni meteo sono caratterizzate da tempo asciutto e temperature ben sopra le medie del periodo.

Giornata all’insegna del caldo, temperature prossime ai +30°C

La perturbazione che insiste sull’Europa occidentale ha quindi diversi effetti per quello che riguarda le condizioni meteo sull’Italia. Da una parte abbiamo infatti correnti più umide e instabili che raggiungono soprattutto le regioni nord occidentali, mentre dall’altra abbiamo aria calda di estrazione africana risale specie verso le nostre regioni centro meridionali, come potete vedere dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito. Quest’oggi, domenica 20 ottobre, l’autunno sarà solamente un ricordo su buona parte dell’Italia infatti, con le temperature che localmente si sono portate fino a 5°C sopra le medie del periodo. Secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo, la regione dove il caldo sarà più sensibile sarà la Sardegna, con massime prossime ai +30°C nelle prossime ore. Farà caldo poi anche al Sud Italia, dove le colonnine di mercurio saliranno fino a +25/26°C, mentre su Lazio, Umbria e regioni adriatiche fin sull’Emilia Romagna ci attendiamo temperature fino a +23/24°C. Situazione leggermente diversa al Nord, con il caldo che si farà sentire al Nord Est con valori fino a +21/22°C, mentre ad Ovest, complice il maltempo, non si salirà oltre i +15/17°C.

Il caldo non molla la presa neanche per la prossima settimana

Nonostante l’autunno sia ormai inoltrato, l’estate sembra non volersi dare ancora per vinta, con i prossimi giorni che vedranno ancora, stando alle ultime uscite dei principali modelli meteo, condizioni più estive che autunnali sull’Italia. La presenza della vasta circolazione depressionaria tra Spagna e Marocco infatti, continuerà a far affluire aria calda direttamente dall’Africa, con le temperature ben oltre le medie del periodo: soprattutto nella prima parte della prossima settimana, come potete vedere dal nostro modello GFS, non si esclude che in quota a 850 hPa, circa 1500 metri, i valori continuino a rimanere attorno ai +14/16°C, ovvero anche 5/6°C sopra le medie. Oltre alle temperature quasi estive, per i prossimi giorni sono attese anche condizioni meteo generalmente asciutte: il maltempo che interessa il Nord Ovest andrà infatti ad esaurirsi già domani, lunedì 21 ottobre.