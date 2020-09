METEO – AUTUNNO pigro in partenza: sì il MALTEMPO, ma TEMPERATURE degne di piena ESTATE, i dettagli

Tempo in prevalenza stabile in Italia oggi, locali eccezioni in Sardegna

Dopo l’ondata di maltempo che ha interessato alcune zone del Paese nella giornata di ieri portando anche qualche danno a causa di un arretramento dell’Alta pressione di origine afroazzorriana, nella giornata di oggi le condizioni meteo sono apparse da subito nitidamente più stabili e asciutte in Italia, con ampie schiarite e cieli perlopiù soleggiati o poco nuvolosi. Locali eccezioni li abbiamo ritrovati fino a questo primo pomeriggio sulla Sardegna, dove ha comunque colpito qualche acquazzone a causa del posizionamento di una goccia fredda sul Mediterraneo occidentale.

Temperature comunque elevate ed in alcuni casi degne del periodo estivo

Nonostante questa tendenza al frequente maltempo dunque, le temperature rimangono in alcuni casi decisamente elevate e nella giornata di oggi sono stati diversi i picchi che hanno raggiunto i +34°C, soprattutto nel Lazio dove ha insistito una ventilazione favonica. Anche in Sardegna, laddove il tempo è stato comunque spesso nuvoloso al di là delle piogge o meno, le temperature hanno superato agevolmente i +30°C, in particolare sul versante occidentale. Tale situazione si ripeterà a grandi linee in maniera identica (ma con maltempo più diffuso sull’isola sarda) anche nella giornata di domani mercoledì 9 settembre, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Violenta ondata di maltempo in arrivo nella seconda parte di settimana

Nei prossimi giorni la goccia fredda di cui abbiamo fatto precedentemente menzione transiterà verso oriente e in direzione cioè della nostra Penisola portando un’ondata di rinnovato e violento maltempo sul versante occidentale italiano. Le zone più colpite e maggiormente a rischio nubifragi potrebbe essere non solo la Sardegna, ma anche la Sicilia, ma attenzione a un possibile coinvolgimento anche del versante tirrenico, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Tuttavia, termicamente, non si prevedono all’orizzonte grosse novità.