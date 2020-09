METEO – AUTUNNO SHOW sul finale di SETTEMBRE: RAFFICA di TEMPORALI e GRANDINATE con CROLLO TERMICO

Tempo in miglioramento sulla Sicilia

Con il subentrare e l’avanzare della serata corrente le condizioni meteo sulla Sicilia si apprestano a migliorare dopo il violento maltempo che ha colpito quest’oggi soprattutto il ragusano e il siracusano. Celle temporalesche anche intense con precipitazioni localmente a carattere di nubifragio si sono sviluppate persino tra trapanese e agrigentino interni e il nisseno. Il rinforzo dell’Anticiclone di matrice afroazzorriana determina in serata dunque un miglioramento anche in queste aree con il tempo che a quel punto risulterà stabile e asciutto in tutto il territorio nazionale.

Bel tempo soprattutto al centro-nord e clima estivo

Il nuovo rinforzo dell’Alta pressione di origine afroazzorriana al quale abbiamo fatto accenno in precedenza è stato già piuttosto evidente sul resto del territorio italiano e in particolare sulle regioni centro-settentrionali alle prese spesso con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Maggiori addensamenti si sono ritrovati lungo le regioni meridionali infatti, dove insisteva una circolazione blanda depressionaria responsabile proprio del maltempo sulla Sicilia e in alcune zone interne della Calabria. Clima tipicamente estivo con temperature che hanno raggiunto picchi fino a +34/+35°C sulle centrali tirreniche e in Campania.

Possibile guasto nella seconda parte della prossima settimana

Nei prossimi giorni a prevalere nel quadro sinottico del Mediterraneo sarà sicuramente l’Alta pressione di origine afroazzorriana, ma esso verrà interessato da notevoli disturbi man mano con il trascorrere del tempo sempre più incisivi ad opera della presenza di correnti più fresche ed umide ad alta quota, con la formazione localizzata di qualche temporale sull’Appennino centro-meridionale. Successivamente, una vasta area depressionaria che interesserà dapprima la Penisola iberica, si sposterà verso oriente puntando l’Italia senza però raggiungerla. Gli influssi causati da correnti provenienti proprio dall’Europa occidentale determineranno condizioni di spiccato maltempo soprattutto sulle regioni nordoccidentali.