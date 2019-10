METEO / autunno in standby, salgono le temperature in ITALIA

Ultime precipitazioni in Italia prima dell’anticiclone

Inizio di ottobre molto dinamico in Italia, con anticiclone e pertubazioni che si stanno continuamente alternando sulla nostra Penisola, portando brevi pause asciutte e veloci fasi di maltempo anche intenso. Nei prossimi giorni però la situazione è destinata a cambiare radicalmente, perché l’anticiclone si farà sempre più ingombrante sull’Italia allontanando le piogge che ancora oggi insisteranno soprattutto al Sud. In particolare, tra Sicilia orientale, Calabria ionica e Salento non mancheranno locali acquazzoni e temporali, come potete vedere dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo: questi altro non sono che i residui fenomeni collegati alla goccia fredda che ad inizio settimana è scesa sul Tirreno, stazionando poi tra Tunisia, Libia e Sicilia. Non mancheranno neanche isolate pioviggini specie sulle zone interne della Toscana ma si andranno ad esaurire già al pomeriggio.

Ottobrata in arrivo a partire da venerdì 11: autunno in standby

Come detto, gli effetti della goccia fredda ormai stazionaria da qualche giorno sul Mediterraneo centrale tenderanno ad esaurirsi già nella serata odierna, con appunto la goccia che sarà nuovamente assorbita nel flusso atlantico. Anche al Centro Nord le piogge cederanno definitivamente il passo, con la piccola perturbazione transitata ieri che ha già ha lasciato spazio ad un generalmente miglioramento meteo. In particolare da domani, venerdì 11 ottobre, l’anticiclone tornerà a rimontare sull’Italia, come mostrato dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito, determinando condizioni all’insegna della generale stabilità così come del clima mite, con le temperature che saliranno nuovamente oltre le medie del periodo fino a 2/3°C nei prossimi giorni.

Tempo stabile e clima mite nel weekend

Dopo il maltempo quindi, l’anticiclone tornerà a fare la voce grossa sull’Italia, determinando un deciso miglioramento delle condizioni meteo su tutta la Penisola già domani, venerdì 11 ottobre. Si tratterà di una vera e propria ottobrata, con tempo stabile e sole prevalente durante il giorno, accompagnato da temperature decisamente miti per il periodo. Non si esclude infatti che durante il weekend, complice appunto il sole, le temperature massime possano salire fino anche a +25/26°C, con Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna le regioni più calde. Anche su Umbria, Lazio, Molise e Campania le temperature saranno decisamente miti, con valori attorno a +23/24°C secondo le ultime uscite da parte dei principali modelli meteo. Temperature massime invece fino a +20/21°C sono attese al Nord e sul versante adriatico.