METEO – Avvezione CALDA con TEMPERATURE da capogiro in ITALIA, ecco i valori attesi

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota una maggiore presenza di nuvolosità in Italia dettata dall’avvicinamento di una goccia fredda che sta apportando maltempo sui settori occidentali del continente europeo. Sulle regioni del centro-sud la ventilazione da sud sta permettendo un impennata delle temperature come vedremo nel prossimo paragrafo. Un peggioramento meteo è in agguato nel prossimo fine settimana. In questo frangente le piogge potrebbero risultare anche intense, come vedremo nei paragrafi successivi. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio di oggi.

Molte nubi in transito quest’oggi

Meteo – Queste le previsioni meteo per ogg 26 maggio: AL NORD: Al mattino nuvolosità compatta sulla Pianura Padana, con qualche pioviggine, variabile altrove. Al pomeriggio instabilità su Alpi e Appennino settentrionale, con fenomeni localmente intensi su Emilia Romagna e Veneto. In serata residue piogge sull’arco Alpino, cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. AL CENTRO: Tempo stabile al mattino con cieli irregolarmente coperti. Al pomeriggio possibili rovesci e temporali sull’Appennino, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità medio-alta in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile con molte velature in transito; cieli coperti sulla Sardegna con qualche pioviggine. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti lungo l’Appennino meridionale. In serata ancora stabilità diffusa sulle regioni peninsulari, precipitazioni anche intense sulla Sardegna meridionale. Tra oggi e domani avremo ancora variabilità, con instabilità nelle ore pomeridiane. Vediamo poi la tendenza per il fine settimana in arrivo.

Weekend di pioggia in arrivo

Meteo weekend – Principali modelli che mostrano per l’ultimo weekend di maggio, l’affondo di una saccatura instabile che potrebbe coinvolgere anche la nostra penisola. Questa aggancerà una goccia fredda che transiterà gradualmente verso l’Italia, apportando condizioni di severo maltempo verso il weekend; da valutare ancora nel dettaglio le tempistiche e zone coinvolte. Vediamo infine nell’ultimo paragrafo la tendenza per la prossima settimana che potrebbe vedere il ritorno di aria sub-tropicale e tanto caldo specie al meridione.

CONTINUA A LEGGERE​

Focus temperature: attesi valori fino a +35°C ecco dove

L’avvicinamento della goccia fredda in quota permetterà il richiamo d’aria calda dai quadranti meridionali sull’Italia. Per la giornata odierna nonostante i cieli coperti avremo picchi di +34/+35°C su Valle del Tevere, settori di pianura del Lazio, sulla provincia di Caserta e sulla Sicilia. Domani tanto caldo anche sulla Toscana dove non si escludono punte fino a +33/+34°C. Il passaggio della saccatura nel weekend determinerà in seguito un calo delle temperature che tuttavia risulterà momentaneo e solo per la durata del fine settimana.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.