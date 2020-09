METEO – BEL TEMPO e STABILITA’ agli SGOCCIOLI, tornano le PIOGGE, ecco tutti i dettagli

Campana anticiclonica in controllo dell’Italia

Da un paio di giorni a questa parte la situazione meteorologica e sinottica del Mediterraneo vede il nostro Paese sotto il controllo di un promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana, rimontato a seguito della traslazione della goccia fredda responsabile del maltempo del passato weekend verso i quadranti nordorientali. Ci troviamo dunque a commentare una fase decisamente più stabile e asciutta dopo che nel fine settimana l’instabilità ha provocato non pochi danni e disagi, gli ultimi dei quali hanno causato allagamenti non solo nella città di Avellino, ma anche in buona parte della sua Provincia.

Temperature non eccessive

Nonostante la rimonta anticiclonica abbia assicurato nel corso di questi giorni e lo stia facendo anche oggi condizioni di generale stabilità, bisogna specificare che non sempre l’ha fatto e lo sta facendo accompagnato da cieli limpidissimi. Peraltro, l’ondata di violento maltempo per certi versi anche estrema sotto il punto di vista delle temperature, ha dato una sonora mazzata all’estate mettendola definitivamente ko. Infatti in questi giorni si misurano temperature decisamente gradevoli e in alcuni casi anche piuttosto fresche nonostante il ritorno del sole, contenute nella media del periodo o addirittura inferiori. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Progressivo avvicinamento di una saccatura in affondo sul Mediterraneo occidentale

Nella giornata di domani giovedì 1° ottobre, in concomitanza cioè dell’arrivo del nuovo mese, le condizioni meteo sono destinate a cambiare in maniera repentina: l’Anticiclone afroazzorriano sarà infatti costretto ad arretrare ancora una volta sotto i colpi dell’avvicinamento di una nuova saccatura di origine nordatlantica in affondo in questo momento sul Mediterraneo centrale. Effetti diretti saranno piuttosto evidenti sulle regioni nordoccidentali, in particolare sulla Liguria dove, stando ai principali centri di calcolo, è atteso l’ingresso delle prime piogge. Tuttavia, il moto ciclonico della predetta saccatura, porterà un flusso umido sulla Sicilia direttamente dai settori nordafricani, come vedremo nel prossimo paragrafo.