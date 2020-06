METEO: BEL TEMPO in ITALIA e TEMPERATURE in progressivo aumento con valori degni di inizio ESTATE, attenzione ai temporali

Meteo: Anticiclone man mano più vicino all’Italia

Anticiclone delle Azzorre in espansione sull’Europa e pressione atmosferica in aumento anche in Italia. Estate in arrivo sul Paese con sole e temperature in aumento ad oltranza salvo possibili temporali pomeridiani sui settori più interni. Le temperature tenderanno a salire non solo al sud ma anche al centro e al nord, specie nei valori massimi che passeranno dai 28 gradi ai 32 gradi già dal weekend. Durante la prossima settimana ci attendiamo ancora condizioni meteo estive sull’Italia con clima caldo ma senza particolari eccessi.

Previsioni meteo per oggi in Italia

Tempo stabile al mattino con poche nubi e ampie schiarite al nord Italia. Instabile al pomeriggio e in serata su Alpi e Appennino ligure con locali acquazzoni o brevi temporali. Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi ad inizio giornata al centro Italia, nubi cumuliformi in aumento al pomeriggio su alta Toscana e settori appenninici con possibili piogge o precipitazioni temporalesche. Intera giornata caratterizzata da ampie schiarite e tempo asciutto ovunque al sud Italia salvo qualche addensamento al mattino sulla Puglia e locali acquazzoni al pomeriggio sulle interne della Campania. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Previsioni meteo prossimi giorni

Stando al calendario meteorologico, l’Estate 2020 è iniziata il primo di Giugno. Sull’Italia e più in generale in Europa si prepara l’Anticiclone delle Azzorre a prendere le redini del gioco, tuttavia infiltrazioni di correnti fresche in quota dalla penisola balcanica potrebbero generare locali temporali pomeridiani in Appennino durante il prossimo weekend. Il flusso di correnti instabili che ha caratterizzato il tempo in questa prima parte del mese di Giugno si allontana e durante i prossimi giorni le condizioni meteo si faranno stabili in tutta Italia. Il mese di Giugno potrebbe procedere con anticiclone prevalente sull’Europa centro-occidentale e sull’Italia, condizioni meteo già estive con le temperature oltre i 30°c.