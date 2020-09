METEO – BEL TEMPO prevalente, ma ATTENZIONE a qualche ACQUAZZONE o TEMPORALE nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Bel tempo in quasi tutta Italia

Sulla nostra Penisola è ancora in azione un promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana che mentre ieri sembrava in pieno controllo dell’Italia, nella giornata odierna presenta qualche cedimento sulle aree più settentrionali, dove si segnala l’ingresso di ammassi nuvolosi talvolta consistenti e promettenti pioggia. Tuttavia le condizioni meteo rimangono stabili e asciutte in prevalenza sull’intero territorio nazionale (con qualche eccezione di poco conto, come vedremo nel prossimo paragrafo) e accompagnate da un clima che ricorda ancora più quello estivo che autunnale, sebbene si sia registrato un primo lieve calo delle temperature al settentrione.

Fronte perturbato in transito sulla Lombardia

Un fronte perturbato sta in questi minuti transitando sulla Lombardia, portano per la verità fenomeni deboli o al più moderati e piuttosto rapidi. Gli accumuli infatti sul territorio lombardo non superano generalmente i 2 millimetri, attestandosi su valori spesso anche inferiori al millimetro. Questo è dovuto all’ingresso di correnti più umide e fresche di matrice nordatlantica che insistono in questo momento sui quadranti occidentali e che nel corso della giornata di domani domenica 20 settembre porteranno disturbi nettamente più evidenti rispetto a quanto faranno oggi.

Migliora sulla Lombardia, in serata atteso passaggio perturbato sull’estremo nordovest

Il fronte perturbato che sta attraversando da ovest verso est la Lombardia è destinato ad esaurirsi nel brevissimo termine, con un miglioramento del tempo in un contesto che rimarrà comunque nuvoloso o molto nuvoloso. Nelle prossime ore inoltre, stando ai principali centri di calcolo, un nuovo passaggio perturbato potrebbe interessare la nostra Penisola e questa volta le zone estremamente nordoccidentali. Più precisamente acquazzoni o temporali potrebbero colpire le località alpine piemontesi occidentali e parte della Valle d’Aosta, con fenomeni comunque deboli o al più moderati.