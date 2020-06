METEO – Bel tempo su gran parte dell’ITALIA per la FESTA DELLA REPUBBLICA, solo a seguire di nuovo piogge o temporali diffusi

Meteo Italia: torna il sole dopo il maltempo autunnale dei giorni scorsi

Il mese di maggio è passato in archivio rispettando a pieno la sua fama: dal caldo estivo con le temperature che intorno la metà del mese raggiungevano e talvolta superavano i 35°c in alcune città dell’Italia, specie in Sicilia, a 15° nelle ore centrali della giornata e maltempo autunnale durante le ultime battute del mese. Ora il clima in Italia e il tempo è tornato stabile e gradevole, troviamo sole prevalente in questo primo di giugno e anche nella giornata di domani, Festa della Repubblica le condizioni meteo si manterranno stabili salvo locali temporali convettivi sulle Alpi.

Estate 2020 al via dal 1 Giugno 2020

Stando al calendario meteorologico oggi, 1 Giugno, entra l’Estate 2020 mentre il calendario astronomico rimanda di 3 settimane questo passaggio. Il bel tempo e il clima tipicamente primaverile in Italia durante queste prime giornate di Giugno potrebbe venir meno ed essere rimpiazzato dall’instabilità con piogge o temporali convettivi. Già dalla giornata di Mercoledì 3 Giugno infatti è atteso il ritorno delle piogge e dei temporali prima al nord Italia ed entro la giornata di Venerdì 5 Giugno anche al centro-sud, mentre le temperature tenderanno a calare nuovamente.

Ecco una tendenza secondo i modelli meteo per i primi giorni di Giugno

Mercoledì 3 Giugno avverrà la riapertura delle regioni e la voglia di vacanze estive esploderà ben presto. Tuttavia le condizioni meteo non saranno ancora tanto per la quale, specie al nord con piogge o temporali in agguato. Nei giorni a seguire un pò su tutta l’ Italia. Il tutto verrà determinato dall’avvicinamento di una perturbazione di matrice nord-atlantica e con associate piogge o temporali anche intensi. Quale tendenza meteo per la prima metà di Giugno 2020? Stando così le cose, sembrerebbe molto probabile vedere i temporali primaverili distribuirsi a macchia di leopardo sull’Italia.