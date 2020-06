METEO – Benvenuta ESTATE, oggi il solstizio: clima gradevole e bel tempo in quasi tutta ITALIA, ma quanto durerà?

Abbiamo spesso parlato nel corso dei giorni precedenti, di come l’estate meteorologica iniziata ormai 20 giorni fa sia stata pressoché inesistente soprattutto sulle regioni settentrionali, interessate praticamente ogni giorno dal maltempo, seppur non sempre le stesse zone. Questo perché il nord Italia fino a ieri è sempre stato soggetto ad infiltrazione di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica e provenienti dunque dai quadranti nordoccidentali. Nella giornata odierna una spinta del promontorio anticiclonico verso l’ Europa centrale, ha di fatto interrotto questo flusso chiudendo il corridoio che congiungeva il settentrione all’Atlantico e determinando questo visibile miglioramento apprezzabile da (quasi) tutti.

Nella giornata di oggi avverrà il solstizio d’estate e precisamente alle 23.43 ora italiana. Sulla carta questo è comunque il primo giorno di estate astronomica, che a differenza di quella meteorologica, sembra partire bene o comunque meglio di quest’ultima: nonostante manchi ancora un vero e proprio campo di Alta pressione, che momentaneamente interessa solo il Mediterraneo occidentale e parte dell’ Europa centrale, oggi i cieli risultano generalmente soleggiati, eccezion fatta per qualche addensamento nuvoloso talvolta anche massiccio lungo la dorsale appenninica ma che non porta fenomenologia rilevante al suolo.

E allora perché il maltempo al nordest, seppur localizzato e di breve durata?

Qualcuno potrebbe chiedere il motivo del maltempo al nordest, data l’interruzione dei flussi atlantici: come scritto anche in precedenza, l’Italia non è ancora avvolta da un vero e proprio campo di Alta pressione, poiché i flussi più freschi quest’oggi arrivano dalla Penisola balcanica e sono responsabili di un generale contenimento delle temperature che, malgrado il bel tempo, risultano comunque allineate alla media del periodo con clima piuttosto gradevole.