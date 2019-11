METEO BOLOGNA – La stabilità ha le ore contate, torna il MALTEMPO e il clima AUTUNNALE, i dettagli

Per quanto riguarda le regioni centro-meridionali esse vivono una situazione di relativa stabilità, eccezion fatta per il Lazio e la Campania alle prese con qualche rovescio sparso e di debole o al più moderata intensità. Malgrado ciò comunque i cieli si presentano da parzialmente a molto nuvolosi, con nuvolosità maggiore ovviamente sui settori tirrenici dove è presente una debole circolazione instabile, indotta proprio dall’affondo di correnti atlantiche sul Mediterraneo occidentale.

Già a partire da queste ore dopo una tregua dal maltempo durata qualche giorno, le piogge tornano ad interessare le regioni nordoccidentali italiane grazie ad un affondo di una nuova saccatura di origine polare marittima sul Mediterraneo occidentale. Nelle prossime ore l’instabilità è prevista acuirsi ed interessare non solo questi settori, come abbiamo già approfondito in un altro nostro articolo . Meglio invece sul resto delle regioni settentrionali e a Bologna, malgrado qualche annuvolamento vario. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI BOLOGNA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Dopo una pausa relativamente breve dalle piogge, nella giornata di domani venerdì 15 novembre potrebbe tornare il maltempo sulla città di Bologna, con fenomeni a tratti anche intensi. L’instabilità che caratterizzerà i settori nordoccidentali nel corso della nottata infatti, avanzerà verso oriente interessando tutto il resto delle regioni settentrionali entro la serata di domani. In particolare, le prime piogge sul capoluogo emiliano sarà possibile averle già da pomeriggio, con temperature previste comunque aumentare leggermente per quanto riguarda i valori massimi.

Sabato nuova giornata di spiccata instabilità

Per quanto riguarda invece la giornata di sabato 16 novembre l’affondo atlantico che caratterizzerà nelle prossime ore e nella giornata di domani le regioni del nord e le centrali tirreniche, aggancerà una perturbazione africana che risalirà lungo il Mar Tirreno apportando condizioni di spiccato maltempo non solo sulle regioni tirreniche, ma anche su alcune aree settentrionali, compresa Bologna con precipitazioni intense e localmente a carattere di nubifragio. Massime in nuovo calo per la giornata in esame sul capoluogo emiliano.