METEO BOLOGNA – VARIABILITA’ asciutta con TEMPERATURE in aumento, ecco le previsioni

Prevalente stabilità in Italia, fatto salvo per alcuni settori centro-meridionali

La nuova spinta dell’Anticiclone in atto dalla giornata di ieri ha portato un generale miglioramento delle condizioni meteo dopo un weekend piuttosto perturbato. Nonostante questo tuttavia non sono mancate alcune eccezioni di maltempo sia nella giornata di ieri che in quella di oggi. Nella giornata odierna infatti i rovesci hanno interessato dapprima la Sardegna e buona parte dei settori centrali, per poi spostarsi in queste e nelle prossime ore verso meridione. A Bologna il tempo è comunque rimasto stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Bologna oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Bologna si sono quest’oggi mantenute stabili, anche piuttosto visibilmente soprattutto nella prima parte di giornata, quando i cieli si sono mostrati perlopiù sereni. Dal pomeriggio il transito di qualche disturbo nuvoloso è risultato improduttivo per il capoluogo emiliano e tale situazione si protrarrà comunque fino alla serata. Temperature che in città si sono attestate tra i +9°C di minima e una massima prossima ai +23°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI BOLOGNA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Domani fasi nuvolose alternate a schiarite

Nella giornata di domani mercoledì 5 maggio così come i prossimi giorni, l’Italia continuerà a venir contesa tra l’Anticiclone e un flusso atlantico costantemente basso sul continente europeo. Ciò determinerà fasi più nuvolose alternate a momenti in cui le schiarite avranno la meglio per la città di Bologna per domani, con temperature che non subiranno significative variazioni, oscillando fisiologicamente intorno ai valori odierni o in lieve aumento in quelli minimi.