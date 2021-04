METEO BOLOGNA – VARIABILITA’ asciutta, qualche PIOVASCO in arrivo nel WEEKEND, ecco le previsioni

Maltempo colpisce in maniera sparsa l’Italia quest’oggi

L’avvicinamento di una perturbazione di matrice africana innescata dallo scontro tra la massa d’aria più calda e umida e quella più fresca ristagnante nel Mediterraneo da diversi giorni, ha causato un peggioramento visibile delle condizioni meteo sulle regioni meridionali (specie versante tirrenico) e sulla Sardegna, oltre che in alcune zone del nordovest quali Liguria e Piemonte, dove la neve cade a quote anche collinari. Tempo che invece si è mantenuto stabile a Bologna, come vedremo.

Previsioni meteo Bologna oggi

Nonostante il transito di frequenti e irregolari disturbi nuvolosi, le condizioni meteo come scritto in precedenza a Bologna si sono mantenute pressoché stabili e asciutte. Cieli poco o parzialmente nuvolosi interessano il capoluogo emiliano anche nella serata corrente, con assenza di fenomeni. Le temperature si sono aggirate su valori inferiori alla media del periodo e più precisamente tra i +3°C di minima a cui è seguita una massima di +13°C circa. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI BOLOGNA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Variabilità asciutta anche per domani

La presenza di un vortice depressionario nella giornata di domani sabato 17 aprile (e per tutto il weekend) non sortirà alcun effetto, almeno temporaneamente sulla città di Bologna, dove nonostante la variabilità anche spiccata, le condizioni meteo si manterranno relativamente stabili e asciutte. Anche le temperature non subiranno sostanziali variazioni, con i valori che oscilleranno fisiologicamente intorno a quelli odierni sia nelle massime che nelle minime.