METEO – BRACCIO di FERRO tra l’ANTICICLONE e l’ATLANTICO nel WEEKEND, qualche disturbo in arrivo

Maltempo al centro-sud quest’oggi La prima parte della giornata di oggi mercoledì 22 aprile è risultata piuttosto instabile sulla nostra Penisola, in special modo sulle regioni centro-meridionali, li dove agisce un minimo depressionario a causa del suo posizionamento sul medio-basso versante tirrenico. I fenomeni fin qui sono risultati però perlopiù deboli o moderati oltre a interessare in maniera sparsa le aree del Paese. Nelle prossime ore come approfondiremo meglio nel corso del prossimo paragrafo, è previsto un’intensificazione del maltempo che riguarda però solo specifiche regioni, andiamo dunque a vedere quali. Nubifragi in arrivo prossime ore serali Nelle prossime ore dunque come accennato anche nel corso del precedente paragrafo, sarebbe prevista un’intensificazione dei fenomeni che riguarderebbero però solo alcune regioni del sud Italia. Questo poiché il minimo depressionario attualmente poco distante dalle coste sudorientali della Sardegna si approfondirà ulteriormente. Le piogge più intense e anche a carattere di nubifragio o temporale interesseranno però in particolar modo la Campania, più specificamente il salernitano, ma qualche temporale intenso potrà essere possibile anche nelle aree joniche di Basilicata e di alta Calabria, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Maltempo fino a domani pomeriggio, poi migliora visibilmente Nelle prossime ore il minimo depressionario traslerà velocemente verso i quadranti sudorientali andando a posizionarsi entro la giornata di domani giovedì 23 aprile nel Mare Jonio. Questa situazione barica apporterà un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centrali, mentre il sud Italia verrà interessato ancora dal maltempo, con piogge più organizzate nella prima parte di giornata, in esaurimento graduale a partire dal pomeriggio. Per quanto riguarda il dettaglio previsionale riguardante la giornata di domani, abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Weekend, lotta tra l’Anticiclone e il flusso atlantico Nel prossimo fine settimana, stando alle attuali emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo, l’Anticiclone tenterà nuovamente la rimonta verso la nostra Penisola, ma questa volta non avrà vita facile: il flusso atlantico sembra infatti volergli dare filo da torcere, con il risultato che molto probabilmente, così come approfondiremo nel prossimo paragrafo, non mancherà qualche pioggia sia pur in un contesto di prevalente stabilità.