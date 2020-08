METEO – BREAK dell’ESTATE, NUBIFRAGI e GRANDINATE in arrivo, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Forte caldo ancora sull’Italia

Nella giornata odierna sabato 1° agosto nonostante la presenza di qualche disturbo temporalesco in Italia sul quale approfondiremo nel prossimo paragrafo, si è verificata un ulteriore giornata cosiddetta di fuoco, con temperature che in alcune località della Calabria e della Sardegna interne hanno sfiorato persino i +42°C. Questo grazie all’azione di un robusto campo di Alta pressione di origine sub-tropicale, alimentato da correnti via via più roventi con il trascorrere della settimana. Per oggi il Ministero della Salute aveva peraltro bollato di rosso 14 città italiane, ecco quali.

Temporali isolati nelle zone interne del Paese

Tuttavia, sebbene in un contesto prevalentemente anticiclonico, come è evidente anche dal quadro sinottico, si è comunque verificata la formazione e il conseguente sviluppo di temporali pomeridiani di natura prettamente termoconvettiva. Questo a causa di una lieve circolazione depressionaria causata dall’infiltrazione di correnti più fresche ed umide di matrice atlantica provenienti dai quadranti nordorientali. Occasionalmente e contrariamente a qualsiasi previsione, tali temporali sono riusciti a sconfinare sulle aree costiere del Sorrento e del basso Lazio. Prossime ore residui e isolati acquazzoni sulle regioni nordorientali.

Torna il forte maltempo

La progressione di una saccatura di origine nordatlantica in arrivo dai quadranti settentrionali determina un leggero arretramento dell'Alta pressione, quanto basta per riportare condizioni di violento maltempo sulle regioni settentrionali. A partire fin dalle primissime ore della giornata di domani domenica 2 agosto infatti, temporali inizieranno ad interessare la Pianura Padana, ma è dal pomeriggio che scoppierà l'instabilità vera e propria quando il maltempo mostrerà un carattere più diffuso e accompagnato occasionalmente da grandinate con possibili nubifragi. Resta prevalentemente stabile e asciutto al centro-sud, dove tuttavia si verificherà un leggero calo delle temperature e dove non si esclude qualche locale disturbo temporalesco lungo la dorsale appenninica.