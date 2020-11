METEO – Breve fase di MALTEMPO al NORD ITALIA a metà settimana, ecco le PREVISIONI

Giornata con nebbie e nubi basse su gran parte del centro-nord

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale sull’Italia prevede la presenza di ampi spazi di nebbia sulla Pianura Padana a causa del ristagno di aria dovuto alla presenza dell’anticiclone Afro-Azzorriano. La visibilità risulta dunque molto ridotta su Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Sull’Arco Alpino e sull’Appennino cieli sereni, mentre sul golfo Ligure la Maccaja sta imperverando dalle prime ore del mattino. Nubi basse molto estese anche sulla Toscana, sull’Umbria e sul Lazio fin sui versanti occidentali Appenninici. L’alta pressione fungerà da schermo per eventuali perturbazioni per buona parte della settimana; un’infiltrazione umida sarà possibile a metà della settimana, coinvolgendo limitatamente le regioni del nord-ovest italico.

Situazione barica attuale con anticiclone persistente

L’Italia si trova nella morsa dell’anticiclone che domina sul nostro territorio da svariati giorni. I massimi di pressione si sono stanziati sull’Italia nord-occidentale raggiungendo i 1025 hPa. L’anticiclone abbraccia i paesi europei alla nostra latitudine, in contrapposizione ad un profondo vortice di bassa pressione che transita all’altezza dell’Islanda con valori pressori fino a 960 hPa. In questo periodo dell’anno è consuetudine la formazione ed il ricompattamento del Vortice Polare che regala al nostro territorio un periodo più stabile denominato anche “Estate di San Martino”. In questo frangente le temperature risulteranno leggermente più elevate rispetto alla media del periodo in Italia, e fino a 8°C al di sopra sull’Europa centrale.

Correnti occidentali verso il nord-ovest e qualche pioggia di debole intensità

Grazie all’affondo di una saccatura sui paesi della Penisola Iberica le condizioni meteo peggioreranno su Piemonte ed in parte anche sulla Lombardia: grazie ad un aumento della ventilazione occidentale le piogge potranno manifestarsi sui seguenti settori, tuttavia non dando adito a criticità o ad estensioni del maltempo. In seguito infatti la perturbazione in affondo sulla Spagna e sul Portogallo, si isolerà sempre più verso l’oceano Atlantico dando nuovamente spazio all’espansione dell’alta pressione sul vecchio continente.