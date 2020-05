METEO – Breve pausa di MALTEMPO, nelle prossime ore forti PIOGGE e anche TEMPORALI in arrivo, i dettagli

Piogge questa mattina hanno colpito alcune zone del Paese

La progressione di una saccatura di origine atlantica verso la nostra Penisola ha determinato un arretramento da parte dell’Anticiclone africano, che fino alla seconda parte della giornata di ieri, ha praticamente avvolto tutta l’Italia per più giorni. Ciò ha favorito già da ieri il ritorno delle prime piogge sul territorio nazionale, in particolare sui settori più occidentali che, nel corso delle prime ore della giornata odierna hanno interessato in maniera sparsa e perlopiù debole anche il versante tirrenico centrale, l’Umbria e le regioni nordoccidentali, Lombardia inclusa. Ora, come vedremo, è in atto una breve pausa di maltempo.

Attualmente pausa di maltempo con generale stabilità

Allo stato attuale di cose, si sono esauriti gli effetti portati in atto nelle prime ore della giornata odierna da alcuni rovesci prefrontali che hanno colpito la nostra Penisola nelle modalità e nei tempi prima descritti. Quindi, da satellite e radar meteorologico alla mano, notiamo che, nonostante della nuvolosità anche piuttosto compatta, continui ad interessare i settori italiani più occidentali, le condizioni meteo appaiono generalmente stabili e asciutte. In molti casi, soprattutto al centro-sud, i cieli mostrano ampi sprazzi di cielo sereno. Tali condizioni sono però destinate a mutare nel corso delle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

La saccatura continua la sua corsa verso oriente

La saccatura di maltempo in questione prosegue la sua corsa verso le aree più orientali, in direzione cioè della nostra Penisola e non si è dunque arrestata nelle prime ore di questa mattina. Il fronte perturbato si trova momentaneamente appena ad ovest della Sardegna e a breve, questione di qualche ora, si troverà a colpire la suddetta regione attraverso l’arrivo delle piogge, come avevamo previsto ieri e come è evidente analizzando le attuali proiezioni modellistiche. Tuttavia il maltempo tenderà ancora una volta ad estendersi nel corso della serata odierna, con l’interessamento di altre aree, come vedremo nel prossimo paragrafo.