METEO – Brevissima finestra di tempo stabile, poi si apre una SETTIMANA molto PERTURBATA

Morsa del maltempo sulle regioni meridionali

Buongiorno a tutti e buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nelle ultime ore le Isole Maggiori hanno vissuto condizioni persistenti di maltempo; in primis è stata la Sardegna il target principali, dove si sono manifestati temporali e nubifragi a più riprese che hanno fatto registrare fino a quasi 300 millimetri di pioggia in nemmeno 18 ore. Numerosi sono stati gli smottamenti e le esondazioni che purtroppo hanno fatto registrare anche 3 vittime nel Nuorese. Nella serata e nella nottata di ieri, è stato il turno della Sicilia: sulle zone orientali si sono abbattuti fortissimi temporali con fenomeni meteo estremi; infatti intorno alle 21.00 di ieri un tornado si è verificato nei pressi dell’aeroporto di Catania. Attualmente le condizioni meteo sono del tutto stabili al centro-nord, dove la perturbazione ha contribuito ad un aumento della nuvolosità. Oggi invece sarà il turno dei settori peninsulari meridionali che potranno ricevere molte piogge nelle prossime ore. Vediamo insieme i dettagli!

Maltempo al sud: turno delle regioni peninsulari

Come anticipato precedentemente oggi specialmente i settori Adriatici delle regioni meridionali potranno ricevere temporali e piogge intense a più riprese. Tra Molise, Puglia e Basilicata, sono attesi gli accumuli pluviometrici maggiori che localmente potranno oltrepassare i 50-70 mm. In ogni caso nel corso della giornata odierna cesserà questa fase di maltempo conclusiva del mese di Novembre, che aprirà una piccolissima finestra di tempo stabile per l’inizio di Dicembre, del tutto effimera.

Settimana dinamica in arrivo

La settimana entrante inaugurerà l’Inverno meteorologico di nome e di fatto: infatti fino a martedì avremo una piccolissima pausa di tempo stabile. Poi tra il 1 ed il 2 Dicembre una nuova saccatura di origine polare irromperà sul nord-ovest italico apportando maltempo ed un poderoso calo delle temperature. Grazie a questa fase potrebbe tornare la neve a quote medio-basse al nord, ed in montagna sull’Appennino centrale in un contesto molto invernale. A seguire questa perturbazione potrebbe fungere da “amo” per ulteriori correnti perturbate dal nord-atlantico che andrebbero ad interessare la nostra penisola per la seconda parte della settimana. In definitiva questa prima decade del mese di Dicembre potrebbe risultare molto dinamica.