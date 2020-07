METEO – Brusco CALO delle TEMPERATURE sull’ITALIA, irrompono correnti più fresche da nord

Meteo stabile sull’Italia, salvo qualche nube

Meteo – Buon pomeriggio a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nel corso del mattino abbiamo analizzato la situazione meteorologica in Italia concentrandoci prevalentemente sullo stato del cielo, mentre in questo aggiornamento analizzeremo più che altro l’andamento termico. Il bel tempo prevale su gran parte della Penisola e sulle due Isole Maggiori, grazie all’allontanamento verso levante del fronte instabile giunto nella giornata di ieri sul nord Italia, favorendo l’ingresso di correnti più asciutte e fresche dai quadranti settentrionali. Le temperature stanno subendo una graduale flessione su gran parte dell’Italia, con valori che in alcuni casi faticano a superare la soglia dei +25°C. Vediamo nel dettaglio la situazione termica nel prossimo paragrafo.

Aria fresca irrompe sull’Italia, graduale calo delle temperature

Meteo – Il fronte instabile transitato nella giornata di ieri sul nord Italia è stato seguito da masse d’aria decisamente più fresche ed asciutte rispetto a quelle preesistenti; il calo termico è già avvertibile in particolare sulle regioni settentrionali e del medio-alto Adriatico dove le temperature attuali non vanno oltre i +25/+27°C. Le correnti settentrionali accompagneranno l’aria fresca nelle prossime ore anche alle restanti aree dell’Italia, determinando un brusco calo delle temperature anche tra Puglia e Basilicata, dove attualmente si registrano ancora valori di +33/+34°C sui settori ionici. Il calo delle temperature sarà più contenuto sui settori tirrenici e sulle due isole Maggiori, dove anche nella giornata di domani si supereranno i +30°C; tuttavia le masse d’aria in arrivo risulteranno decisamente più secche, quindi favoriranno quantomeno una decisa diminuzione dell’afa. Temperature che tra domani e martedì faticheranno a superare i +26/+27°C lungo i settori adriatici, risultando dai 2 ai 3°C al di sotto delle medie del periodo.

Settimana con temperature gradevoli, poi rischio ondata di caldo

Meteo – L’afflusso dell’aria più fresca e secca si manterrà attivo sull’Italia per gran parte della prossima settimana; la nostra Penisola, infatti, si troverà sul bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre, rimanendo esposta alle correnti meno calde e più fresche dai quadranti settentrionali. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente nei prossimi giorni al nord e sui settori adriatici, riportandosi tuttavia sui valori normali per il periodo. Tassi d’umidità in calo e temperature attorno le medie, saranno quindi protagonisti per gran parte della prossima settimana. Il refrigerio potrebbe durare fino al prossimo fine settimana, a causa anche del passaggio di un nuovo impulso instabile; a seguire l’Italia potrebbe andare incontro ad un consistente aumento delle temperature, causato da una probabile ondata di caldo per la fine del mese. Vediamo nella prossima pagina ulteriori approfondimenti.