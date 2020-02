METEO – BYE BYE CALDO! Dalla prossima settimana CAMBIA TUTTO con l’arrivo del FREDDO POLARE, i dettagli

L’Alta pressione però non influenzerà il clima italiano solo durante questo fine settimana, ma si protrarrà fino agli inizi della prossima settimana. Non a caso il picco caldo verrà raggiunto proprio tra domani domenica 23 e lunedì 24 febbraio. Abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale le temperature che si raggiungeranno durante l’apice dell’ondata di calore . Successivamente, a partire da metà della prossima settimana, è atteso un netto cambio di registro.

In Italia dunque si passerà un weekend dai tipici connotati primaverili, con le temperature che risulteranno di diversi gradi oltre la media del periodo. Anche le condizioni meteo saranno piuttosto limpide ovunque, eccezion fatta per l’alto versante tirrenico dove non è esclusa la formazione di qualche addensamento nuvoloso e relative pioviggini che colpiranno in maniera locale e occasionale. Questo a causa di una debole ondulazione della corrente a getto che favorisce l’intrusione di correnti più umide sul Mar Tirreno settentrionale.

Si fanno già sentire gli effetti dell’annunciata rimonta anticiclonica di matrice questa volta sub-tropicale sulla nostra Penisola. Tale Anticiclone oltre ad apportare condizioni meteo di generale stabilità in Italia, porta temperature decisamente folli per il periodo che stiamo vivendo. Basti pensare che nella giornata odierna i valori termici hanno già sfiorato localmente i +22°C sulle Isole Maggiori e il picco del caldo deve ancora raggiungere lo stivale.

Ondata di freddo polare in arrivo da mercoledì

Già qualche giorno fa i principali centri di calcolo si stavano delineando verso una ipotesi fredda intorno alla metà della prossima settimana, in particolare a partire da mercoledì 26 febbraio. Col tempo è diventata molto più che un’ipotesi fino a finire ad oggi in cui sono pressoché arrivate tutte le conferme del caso: a partire dalla giornata di mercoledì 26 febbraio una saccatura di origine polare marittima farà visita in Italia portando la neve a quote medio-basse soprattutto sul versante adriatico, ma sui cui effetti approfondiremo maggiormente all’interno di un editoriale apposito. Pertanto vi invitiamo a seguire tutti gli aggiornamenti in tal senso sul nostro sito.