METEO – CALDO AFRICANO da RECORD, fino a +40°C in ITALIA, ma ha le ore contate

Meteo Italia: ieri caldo africano con massime oltre i +35°C su diverse regioni

Meteo – La giornata di ieri, sabato 16 maggio, è risultata record dal punto di vista meteorologico su parte dell’Italia, a causa del caldo africano che ha interessato le regioni centro-meridionali italiane. La vasta area depressionaria tra il Mediterraneo occidentale ed il nord Africa, ha richiamato masse d’aria molto calde verso l’Italia, favorendo un deciso aumento delle temperature. I valori massimi hanno superato diffusamente i +30°C sul Lazio centro-meridionale, Campania, Calabria tirrenica, Puglia e Sicilia, specie sui settori sottovento al flusso sciroccale. In particolare si sono registrati valori di +36°C nel salernitano, napoletano e cosentino, ma con punte anche superiori sulla Sicilia dove sono stati toccati valori mensili record.

Caldo record in Sicilia, ieri toccati i +40°C

Meteo – Come anticipato nel precedente paragrafo, il caldo è stato record sull’Isola in particolare per la stazione meteo di Palermo Punta Raisi, dove è stato registrato un valore record di ben +39.9°C, battendo il precedente di +39.4°C stabilito appena 48 ore prima; praticamente due record ravvicinati in un breve periodo temporale, a testimonianza della portata dell’evento. Va detto che tale valore è stato favorito dal riscaldamento, per compressione adiabatica, delle tese correnti sciroccali in discesa dai Monti di Palermo, posti appena alle spalle dell’omonimo capoluogo. Il precedente record di +38.9°C risaliva al 27 maggio del 2008, quindi in terza decade mensile.

Oggi ancora caldo al Sud, ma con temperature in calo

Meteo – Se la rotazione delle correnti al suolo dai quadranti occidentali ha determinato un brusco calo delle temperature su Palermo, attualmente si registrano appena +20°C, sulle restanti regioni meridionali ed aree della Sicilia permangono valori termici decisamente estivi; nonostante la bolla d’aria calda sia in graduale allontanamento verso Levante, anche nella giornata odierna si supereranno ancora i +30°C in diverse località. Le aree maggiormente penalizzate dal caldo fuori stagione saranno ancora una volta quelle della Puglia, Metaponto, Campania, Sicilia sud-orientale e Calabria tirrenica, dove non sono escluse punte di +33/+35°C su quest’ultima.