METEO – CALDO AFRICANO verso l’ITALIA, alcune zone toccheranno i +40°C!

Residua nuvolosità sull’Italia, ma con tempo asciutto

L’ultima domenica del mese di luglio 2020 trascorrerà con condizioni meteo mediamente stabili sull’Italia, grazie ad un graduale rinforzo dell’alta pressione da ovest; tuttavia ci sarà ancora spazio per qualche insidia, causata da infiltrazioni umide oceaniche in scorrimento sul bordo orientale dal campo anticiclonico. Cieli grigi, infatti, nel corso del mattino hanno caratterizzato la prima parte della giornata su gran parte del nord Italia, seppur in un contesto di tempo mediamente asciutto. Le previsioni meteo per la seconda parte di giornata saranno caratterizzate da una prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi su gran parte delle regioni; locali addensamenti a ciclo diurno potranno svilupparsi a ridosso dei settori montuosi, ma con basso rischio di locali acquazzoni.

Zampata africana, arriva il gran caldo sull’Italia

Meteo – Se fin qui l’estate 2020 è stata piuttosto clemente con l’Italia, alternando fasi instabili e localmente fresche ad altre anticicloniche ma senza eccessi di caldo, nel corso dei prossimi giorni si dovrà fare i conti con la prima vera ondata di caldo della stagione. L’alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale tenderà nel prossimi giorni ad assumere caratteristiche via via sempre più subtropicali, complice la risalita di masse d’aria molto calde e stabili direttamente dall’entroterra africano verso l’Italia. Il caldo si farà decisamente intenso a partire dalla metà della prossima settimana, quando localmente si potranno sfiorare i +40°C.

Caldo intenso in arrivo, si punta ai +40°C

Come anticipato, nel corso dei prossimi giorni l’anticiclone africano verrà a farci visita per la prima volta in questa stagione estiva 2020. L’ITCZ, rimasto fin qui al di sotto delle medie del periodo sul settore occidentale dell’Africa, nel corso degli ultimi giorni si è esteso a latitudini più settentrionali, pur sempre oscillando attorno la media latitudinale, aumentando le probabilità di ondate di caldo intenso sull’Italia. Nessuna regione verrà risparmiata dall’aumento delle temperature, che entro la giornata di martedì si saranno portare attorno ai +35°C su gran parte dell’Italia, fatta eccezione per i settori costieri dove l’azioni mitigatrice del mare renderà più contenuto l’aumento termico. Tra mercoledì e giovedì il caldo premerà sull’acceleratore, a causa di un ulteriore contributo di masse d’aria africane: le temperature massime potranno sfiorare i +40°C sulle zone interne di Sardegna, Sicilia, Puglia, ma anche quelle interne tirreniche, mentre in montagna si potranno toccare i +30°C attorno ai 1000 metri di quota. Ma quanto durerà l’ondata di caldo? vediamo nella prossima pagina una possibile tendenza.