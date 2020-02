METEO – Caldo fuori stagione, previsti picchi di temperature oltre 20 gradi, ecco quando e dove

Inizio di febbraio con aria di primavera sull’Italia

Un clima affatto invernale è quello che è presente sull’Italia ma anche su gran parte d’Europa in questi giorni, dominato da un vortice polare sempre troppo compatto. L’anticiclone è sempre troppo ingombrante e tende a proteggere gran parte d’Europa, dove l’inverno sta risultano molto avaro di precipitazioni e soprattutto di freddo. In queste ore la nostra penisola è sotto un campo di alta pressione anche se non mancano delle infiltrazioni umide occidentali sul medio-basso Tirreno in grado di recare nuvolosità sparsa anche nelle prossime ore con delle locali pioviggini. Un ulteriore aumento delle temperature è previsto per la giornata di domani, quando a causa di forti venti occidentali molte regioni potrebbero superare agevolmente i 20 °C.

Temperature fino a +15° a 850 hPa

La prima settimana di febbraio esordisce quindi con un lunedì davvero anomalo dal punto di vista termico in Italia. Un mix micidiale tra alta pressione e correnti favoniche da nord-ovest che determinerà un aumento termico soprattutto in quota ma anche al suolo non andrà meglio, si sperimenteranno infatti valori da piena primavera. Il record della mitezza spetterà alla e alla Sardegna dove sono attesi valori fino a +15 ad una quota di 850 hPa, un dato davvero eccezionale per il mese di febbraio e più tipico di maggio.

Picchi di oltre 20 gradi in Italia

La giornata di domani sarà quindi la più calda di questa settimana ma per alcune zone italiane rischia di essere la più calda di tutto questo inverno. Non sono esclusi picchi di temperature superiori ai 20-21 gradi, soprattutto tra Piemonte, Sardegna e lungo tutto il medio-basso versante Adriatico. Ovviamente, i 20° saranno valicati in più parti d’Italia, soprattutto dove agiranno i venti di caduta. Moltissime città italiane vivranno quindi una giornata pienamente primaverile, in particolare le regioni del versante Adriatico proprio a causa dei venti di caduta dall’Appennino.