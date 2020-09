METEO: CALDO fuori stagione, sarà anche RECORD? Vediamo dove e quando atteso il picco

Sempre più caldo nei prossimi giorni salvo poche eccezioni, l’estate non molla

Mese di settembre che era iniziato piuttosto fresco tanto da far sembrare quasi che l’estate fosse sparita di colpo. Invece da qualche giorno, salvo locali e temporanee eccezioni, il caldo è tornato in Italia grazie all’espansione dell’anticiclone sub-tropicale che porta anche condizioni meteo piuttosto asciutto. Il picco del caldo deve comunque arrivare e infatti all’inizio della prossima settimana non si escludono temperature massime anche prossime o localmente superiori ai +35 gradi. Prima di tutto questo nella giornata di domani il transito di una goccia fredda in quota sul Mediterraneo centrale potrebbe portare temporali e locali nubifragi anche intensi, come sta accadendo oggi sulla Sardegna. Vediamo dunque l’evoluzione meteo per il weekend e per la prossima settimana.

Inizio di settimana con caldo anomalo sull’Europa, possibili record in Italia?

Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano per l’inizio della prossima settimana un vasto anticiclone disteso su Mediterraneo ed Europa. Nel weekend comunque qualche temporale potrebbe interessare la nostra Penisola specie il Sud. In ogni caso sarà caldo anomalo con anomalie di temperatura fino a 4-6 gradi sulla nostra Penisola ed in particolare al Centro-Nord. Temperature nettamente sopra media su buona parte dell’Europa con anomalie fino a +8/10 gradi su Francia, Isole Britanniche, Germania e Polonia. Bolla calda che potrebbe raggiungere anche la Scandinavia e i Paesi Baltici anche qui con anomalie positive fino a +10 gradi. In Italia temperature massime facilmente sopra i +30 gradi da Nord a Sud ma saranno le zone interne tirreniche a registrare i picchi più elevati. Qui la componente dei venti di caduta giocherà un ruolo fondamentale e ad oggi non si escludono punte di +35/36 gradi su Toscana, Umbria e Lazio.

Svolta autunnale a seguire per il modello americano ma ECMWF dice no

Anche se qualche nota di maltempo interesserà la nostra Penisola possiamo tranquillamente affermare che almeno fino al 17-18 del mese le condizioni meteo saranno da piena estate. Stando all’ultimo aggiornamento del modello GFS, solo verso l’inizio dell’ultima decade di settembre potremmo avere il cedimento dell’anticiclone sull’Europa. Una saccatura depressionaria potrebbe infatti fare il suo ingresso prima sull’Europa occidentale e poi sul Mediterraneo determinando un peggioramento meteo e la fine del caldo anomalo. Entro il terzo weekend di settembre non si esclude che questa possa raggiungere l’Italia portando un peggioramento meteo autunnale con piogge e calo delle temperature. Scettico per il momento il modello ECMWF che invece mostra gli anticicloni insistere sull’Europa.