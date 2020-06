METEO – CALDO in arrivo in ITALIA con l’inizio dell’ESTATE 2020, ecco la tendenza tra Giugno e Luglio

Meteo: maltempo in Italia settentrionale con piogge o temporali

La vasta perturbazione che si estende in Europa genera condizioni meteo perturbate anche in Italia e specialmente al nord, Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo e settori appenninici meridionali mentre tra Calabria e Sicilia troviamo bel tempo con clima piuttosto gradevole. Situazione invariata anche nella giornata di domani con temporali convettivi al nord Italia. Tuttavia nel finale del mese di Giugno potrebbe arrivare l’Estate 2020 non solo al sud, man mano anche sul resto del paese quando l’Anticiclone delle Azzorre avrà posizionato i suoi massimi pressori in gran parte dell’Europa.

Previsioni meteo Italia

Mentre sulle regioni settentrionali e su quelle centrali eccetto avremo ancora piogge o temporali al pomeriggio e serata, al sud Italia avremo condizioni meteo stabili con sole prevalente e precipitazioni assenti. Maltempo in queste ore su gran parte delle regioni settentrionali e sulla città di Roma con piogge o temporali. Le Temperature rimarranno tendenzialmente stazionarie e su valori inferiori la media. Poi da domani, Giovedì 18 Giugno, l’instabilità si farà meno accentuata con fenomeni temporaleschi ancora presenti ma localizzati ai rilievi.

Tendenza meteo per la prossima settimana

La lunga fase perturbata in Italia proseguirà con piogge e temporali a macchia di leopardo, tuttavia andrà man mano esaurendosi durante i prossimi giorni con l’Anticiclone delle Azzorre in avanzamento dall’oceano Atlantico verso l’Europa. Tra il prossimo weekend e soprattutto la prossima settimana infatti l’Europa sarà protetta dall’Anticiclone delle Azzorre e anche in Italia si avvertiranno i suoi effetti al suolo con sole prevalente e con le temperature in aumento con valori che tenderanno ad aumentare fino a raggiungere facilmente i 30°c su tutte le città del Paese. .