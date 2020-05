METEO – CALDO in ARRIVO sull’ITALIA, saranno GIORNI ESTIVI in molte regioni!

Meteo estivo in arrivo la prossima settimana

Meteo – Se tra oggi e domani sull’Italia si osserveranno residui disturbi a ciclo diurno, nel corso dei prossimi giorni una fase stabile e con temperature localmente estive è in arrivo su molte regioni. La “caduta” della corrente a getto a ridosso delle Isole delle Azzorre, dove è presente una vasta saccatura oceanica, sta favorendo in queste ore l’espansione di un promontorio anticiclonico verso il Mediterraneo centro-occidentale. La persistenza, nel corso dei prossimi giorni, di una vasta area ciclonica a largo del Portogallo, alimenterà la risalita di masse d’aria molto calde dall’entroterra africano, andando a rinforzare il campo altopressorio presente sul bacino del Mediterraneo. L’anticiclone abbraccerà gran parte dell’Italia, favorendo condizioni meteo mediamente stabili ed il ritorno del caldo fuori stagione; in molte località si supereranno i +25°C, ma con punte possibili fino a +30°C sulla Sardegna.

Temperature in aumento, massime degne del mese di Giugno

Meteo – Come anticipato nel precedente paragrafo, nel corso dei prossimi giorni non solo sull’Italia si osserveranno condizioni meteo stabili, ma anche un deciso aumento delle temperature. Nonostante il cuore della bolla d’aria calda si manterrà a sud-ovest dell’Italia, isoterme a 850 hPa superiori ai +10°C raggiungeranno i settori tirrenici e del Nordovest; sulle due Isole Maggiori, invece, la “spinta” calda potrebbe risulterà decisamente più intensa, con valori di temperatura a 1500 metri, in libera atmosfera, attesi tra martedì e mercoledì fino a +18/+20°C! Le temperature massime supereranno su molte località i +25°C, in particolare su Puglia, Basilicata, Lazio, Campania, Toscana, Umbria, Piemonte e Calabria; attenzione alle due Isole Maggiori, dove non sono esclusi i primi +30°C di stagione, ma con punte sulle zone interne anche superiori. Si tratta quindi, di valori decisamente estivi, e più consoni per la fine del mese di Giugno.

Ondata di caldo duratura o torna il maltempo?

Meteo – Secondo le emissioni modellistiche odierne, il picco del caldo potrebbe interessare l’Italia tra martedì e giovedì, quando come annunciato precedentemente si supereranno i +25°C su molte località; a seguire l’anticiclone potrebbe mostrare un momentaneo indebolimento sul suo fianco orientale, favorendo l’intrusione di masse d’aria più ” fresche” dai Balcani, e riportando le temperature su valori più consoni per il periodo. Il calo termico, tuttavia, potrebbe essere di breve durata, già dal prossimo fine settimana le temperature potrebbero subire un nuovo aumento, ma anche in questo caso potrebbe essere solo momentaneo. Attorno al 10-11 maggio, infatti, non è esclusa un’ondata di maltempo sull’Italia, con l’anticiclone in ritirata sul vicino Atlantico, lasciando strada libera alle umide e piovose correnti oceaniche.