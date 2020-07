METEO – CALDO in aumento in ITALIA ma l’estate 2020 proseguirà ancora tra alti e bassi

Aria fresca scorre in Italia ma a seguire torna il caldo

Temperature in sensibile calo specie al Nord-Est e lungo il versante Adriatico grazie ad un fronte freddo che sta sfiorando in queste ore l’Italia, portando anche condizioni meteo localmente instabili. Molte nuvole con piogge e acquazzoni sparsi interessano infatti l’Emilia Romagna e nel corso della giornata si sposteranno verso il Sud. Nei prossimi giorni comunque il caldo tornerà a farsi sentire in Italia a causa dell’espansione dell’anticiclone verso il Mediterraneo centrale e orientale. Condizioni meteo per lo più stabili e soleggiate con temperature in aumento nel corso della settimana e con apice intorno al weekend. Valori che risulteranno comunque di poco sopra le medie del periodo con caldo dunque non eccessivo e sicuramente senza valori da record. Stando alle ultime tendenze mensili potrebbe essere agosto il mese più caldo dell’estate 2020.

Caldo in aumento e temperature fino a +37/38 gradi su queste regioni

L’estate prosegue abbastanza nella norma e anche se nei prossimi giorni è prevista una nuova accentuazione del caldo, non ci aspettiamo particolari criticità sul fronte delle temperature. Tra oggi e Giovedì si toccheranno punte massime intorno ai +33/34 gradi su zone interne delle regioni centrali tirreniche mentre sulla Sardegna i termometri potrebbero localmente salire fin verso i +35/36 gradi. Apice del caldo al Centro-Sud probabilmente intorno al weekend quando le massime potrebbero salire fino a +36/37 gradi su zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna. Valori generalmente compresi tra i +30 e +33 gradi al Centro-Nord. Da Venerdì comunque un profondo minimo depressionario transiterà sul Nord Europa portando correnti più fresche dai quadranti occidentali anche sulle nostre regioni centro-settentrionali, non ci aspettiamo comunque un significativo peggioramento delle condizioni meteo.

Tendenza meteo: nuova pausa estiva per la prossima settimana?

Intorno alla metà del mese di luglio i principali modelli continuano a mostrare tra alti e bassi una nuova pausa dell’estate. Anche oggi è il modello americano GFS che sembra più determinato in tal senso mostrando l’instaurazione di una vasta circolazione depressionaria sull’Europa centro-occidentale con conseguenze anche per il Mediterraneo. L’ipotetico scenario sul lungo termine vedrebbe infatti l’anticiclone muoversi verso nord posizionandosi tra Mar Glaciale Artico e Scandinavia. Tra Islanda, Isole Britanniche ed Europa centrale si aprirebbe così un canale depressionario con una serie di gocce fredda che non farebbero fatica a raggiungere l’Italia. Più cauto il modello ECMWF che mostra comunque un abbassamento del flusso atlantico entro la metà di luglio con tempo spesso instabile e clima non eccessivamente caldo.