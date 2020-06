METEO: CALDO in aumento ma la tendenza per l’inizio di LUGLIO non promette bene

Primi giorni dell’ESTATE astronomica con CALDO in aumento

Il penultimo weekend di giugno ha visto l’entrata dell’estate astronomica con condizioni meteo che sono risultate generalmente più stabili e asciutte, anche se non è mancato qualche temporale anche di forte intensità specie al Centro-Sud. Si è iniziato a far sentire anche il caldo comunque con temperature che hanno localmente superato i +30 gradi soprattutto sulla Pianura Padana. I primi giorni dopo il solstizio d’estate vedranno un deciso miglioramento delle condizioni meteo da Nord a Sud grazie alla rimonta di un campo di alta pressione dalla Penisola Iberica verso l’Europa centro-settentrionale. Ci saranno comunque locali disturbi dovuti ai cali del geopotenziale in quanto l’anticiclone non dovrebbe interessare direttamente la nostra Penisola. Caldo in progressivo aumento comunque con punte anche di +35 gradi.

Correnti da nord-est e locali temporali, ecco le zone più colpite

Situazione sinottica attuale che vede un promontorio anticiclonico in rimonta tra Penisola Iberica e Francia con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Sui Balcani stazione invece una goccia fredda che si allunga fin verso il Mediterraneo orientale. Italia divisa in due con l’alta pressione al Nord e correnti fresche dai quadranti nord-orientali sulle regioni del Sud. Nubi sparse nella mattinata con piogge su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale. Nel pomeriggio ancora condizioni meteo instabili al Sud con piogge sparse su settori Peninsulari e zone interne della Sicilia, anche a carattere di temporale. Isolati acquazzoni anche su Abruzzo e Alpi orientali. Entro la serata fenomeni in attenuazione ovunque con nubi sparse e schiarite da Nord a Sud. Nel corso dei prossimi giorni il rinforzo dell’alta pressione relegherà i fenomeni per lo più sui rilievi di Alpi e Appennini.

Tendenza meteo: ipotesi maltempo per l’inizio di luglio in Italia

La distanza temporale è ancora elevata ma alcuni aggiornamenti dei modelli mostrano un inizio di luglio ancora piuttosto dinamico sotto il profilo meteo, vediamo perché. Fino al prossimo weekend l’anticiclone dovrebbe garantire nel complesso condizioni meteo asciutte e con clima caldo, ma senza eccessi. Da valutare i movimento di una goccia fredda sull’Europa centrale che potrebbe interessare parzialmente la nostra Penisola. Per gli ultimi giorni di giugno il modello americano GFS mostra un cedimento dell’alta pressione con i massimi in ritirata verso l’Atlantico. Correnti più fresche potrebbero così interessare l’Italia portando qualche temporale in più specie al Nord. Spingendoci ancora oltre sempre il modello GFS propone un affondo atlantico ancora più deciso verso il Mediterraneo nei primi giorni di luglio. Manca ancora molto tempo ma sicuramente sarà un’evoluzione da monitorare.