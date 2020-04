METEO – CALDO INTENSO durante la FASE 2, possibili primi +30°C!

Meteo estivo in arrivo sull’Italia durante la FASE 2!

Meteo – In questi giorni non si fa altro che parlare della fase 2, ovvero il periodo nel quale andremo incontro almeno ad un parziale allentamento delle misure restrittive attuali, messe in campo per limitare il diffondersi del Covid-19. Salvo clamorosi ribaltoni, infatti, a partire dal 4 maggio gli italiani potranno tornare parzialmente a svolgere delle attività all’aria aperta, sempre rispettando le disposizioni che giungeranno dal governo; sarà quindi importante conoscere le condizioni meteo attese per la prima parte di maggio. Stando agli attuali aggiornamenti dei modelli matematici, sembra ormai confermata una fase estiva pronta a raggiungere l’Italia proprio a ridosso del 4 maggio, grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Le temperature subiranno un deciso aumento, raggiungendo valori decisamente estivi.

Caldo ad inizio maggio, ma prima c’è una fase di maltempo

Meteo – Prima di approfondire l’argomento meteorologico riguardante l’inizio del mese di maggio, c’è da fare un piccolo passo indietro; i giorni antecedenti all’inizio della fase 2, infatti, trascorreranno sull’Italia all’insegna del maltempo, con frequenti perturbazioni atlantiche e piogge localmente abbondanti. A partire dalla giornata di martedì 28 aprile, infatti, l’Italia verrà interessata dalle umide e piovose correnti oceaniche, in graduale abbassamento di latitudine già in queste ore. I fenomeni interesseranno tutte le regioni fino alla giornata di venerdì, con piogge che potranno assumere occasionalmente anche carattere di forte intensità specie sui settori tirrenici ed a nord del Po. Le temperature subiranno una lieve flessione, ma mantenendosi mediamente attorno ai +20°C. E dopo, cosa accadrà?

Anticiclone Africano in arrivo con l’inizio di maggio

Meteo – Come vi abbiamo anticipato, la fase di intenso maltempo durerà fino alle giornata di venerdì 1 maggio, seppur con condizioni meteo che tenderanno a migliorare già a partire dai settori occidentali. In seguito un periodo estivo sembrerebbe interessare l’Italia proprio in concomitanza con l’inizio della fase 2; ciò che mostrano i modelli matematici odierni, è una possibile configurazione ad omega-blocking in formazione sul comparto Europeo. L’Italia si ritroverà protetta da un vasto promontorio anticiclonico, alimentato da masse d’aria molto calde, confinato ad Ovest da una vasta saccatura nord atlantica, mentre ad est da residua ciclogenesi in azione sulla Penisola Ellenica. Tale configurazione potrebbe essere piuttosto lenta ad evolvere, regalando all’Italia una prima vera parentesi estiva, con temperature fino a +30°C su molte regioni.