METEO – CALDO intenso in arrivo in ITALIA, ecco quando e quanto durerà

L’inizio dell’ultima settimana di luglio potrebbe vedere l’espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo stabili su buona parte dell’ Italia con temperature in progressivo e sensibile aumento. Temperature che alla quota di 850 hPa (1500 metri circa) dovrebbero portarsi fin verso i +20/23 gradi configurando così la più intensa ondata di caldo di questa estate 2020. Solo sul finire della settimana il modello GFS mostra il transito di una piccola saccatura al Nord Italia con temperature quindi in flessione e temporali anche di forte intensità. Temperature massime che potrebbero comunque superare i +36/38 gradi su Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Basilicata. Punte anche superiori ai +40 su Puglia e Sardegna. Apice dell’ondata di calore che potrebbe essere proprio nei primi giorni di agosto.

L’alta pressione domina sul Centro-Sud mentre al Nord Italia il transito di correnti più umide in quota ha portato alla formazione di temporali e nubifragi già nella giornata di ieri. Non sono mancate grandinate e anche trombe d’aria con allagamenti e danni . Nei prossimi giorni la situazione meteo potrebbe ulteriormente peggiorare a causa del transito di una piccola saccatura atlantica che fino alla giornata di Sabato porterà ancora temporali e nubifragi al Nord ma localmente anche sulle regioni del Centro. Confermato inoltre un generale calo delle temperature su valori in linea o poco sotto le medie del periodo. Situazione che potrebbe radicalmente cambiare tra fine luglio e inizio agosto quando l’estate potrebbe fare sul serio con una notevole rimonta dell’anticiclone africano verso l’Europa. Non si può escludere allora un’intensa ondata di caldo ma vediamo quando e perché.

Aggiornamento temperature agosto 2020, forse il più caldo

Anomalie positive di temperatura su buona parte dell’Europa, seppure senza particolari eccessi, secondo il modello stagionale ECMWF. Questo farebbe presupporre la presenza di anomalie positive di pressione soprattutto sui settori centro-orientali del continente con condizioni meteo per lo più stabili. Caldo in Italia per agosto 2020 ma per il momento non sembra da record con temperature al di sopra delle medie soprattutto sull’Italia centro-settentrionale. Mese che avrebbe dunque tutti i presupposti per risultare il più caldo di questa estate.