METEO – CALDO RECORD ASSOLUTO a Verchojansk e per il Circolo Polare Artico, raggiunti i +38°C, i dettagli

Italia sul margine orientale dell’Alta pressione, esposta a correnti più fresche provenienti da est

Oggi subentrerà alle ore 23.43 italiane l’estate astronomica grazie al relativo solstizio e le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si dimostrano prevalentemente stabili e accompagnate da cielo soleggiato. Persiste qualche disturbo temporalesco sul Friuli Venezia Giulia, duramente colpito qualche giorno fa dal maltempo. L’Italia rimane sul margine orientale dell’Alta pressione di origine afroazzorriana che contestualmente sta avvolgendo la Penisola iberica e parte dei Paesi europei centrali. Nella giornata di domani domenica 21 giugno le correnti più fresche e instabili provenienti dai quadranti orientali (che stanno interessando già il Friuli Venezia Giulia) porranno le basi per lo sviluppo di temporali convettivi lungo la dorsale appenninica, come approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Emergenza sanitaria pone in ombra quello dell’emergenza climatica

L’emergenza sanitaria relativa al nuovo coronavirus che sta tenendo con il fiato sospeso il mondo intero, disloca l’attenzione dell’opinione pubblica su di sé, sottraendola a quella climatica da sempre comunque sottovalutata dalla maggior parte della popolazione. Sul tema però la comunità scientifica continua ad interrogarsi e a discutere su eventuali soluzioni da prendere in merito. Ultimamente è stato condotto un esperimento che ha portato a modificare un batterio, quello dell’Escherichia Coli, in modo che esso si cibasse di CO2 sintetizzandola in biomassa e sembrerebbe riuscito, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Caldo record in Siberia oggi

Giornata nera per la Siberia oggi. Le colonnine di mercurio hanno raggiunto valori davvero elevati e in molti casi record. Quello che spicca maggiormente all’occhio è però il valore registrato dalla città di Verchonjansk, località siberiana per l’appunto che si trova nel Circolo Polare Artico, famosa peraltro perché è tra i centri abitati più freddi esistenti al mondo, se non il più freddo in assoluto. Essa ha infatti raggiunto la temperatura di ben +38°C stando a quanto riporta il sito “zazoom.it” segnando un record assoluto non solo per la città, ma per l’intera Siberia. Non solo, +38°C è anche la temperatura più alta che si sia mai registrata nella fascia del Circolo Polare Artico.