METEO – CALDO RECORD per il mese di MAGGIO al sud ITALIA con punte oltre i 35°c, ecco le previsioni nei dettagli

Meteo Italia: maltempo al nord, fino e oltre i 35°c al sud

Italia ancora spaccata in due durante questa seconda settimana della fase 2 di emergenza da covid-19. Gran caldo al sud con le temperature oltre i 35°c, maltempo con temporali diffusi al nord. L’anticiclone di natura africana presente sul Mediterraneo centro-orientale coinvolge le regioni meridionali italiane dove nella giornata di ieri si sono battuti alcuni record di caldo precoce. Sulla provincia di Palermo raggiunti i 39,4°c, battuto il record precedente di 38,6°c del 1994. Il tutto mentre sulle regioni settentrionali d’Italia troveremo il maltempo e addirittura un vero e proprio colpo di coda dell’Inverno oltre le Alpi sui territori stranieri con nevicate tardive fino a quote molto bassa.

Previsioni Meteo terzo weekend di Maggio

Nuova ondata di maltempo in arrivo da stasera al nord Italia con temporali anche intensi, sia oggi che per buona parte del weekend non mancheranno le piogge e i temporali a tratti anche di forte intensità al nord Italia. Tuttavia nel corso del weekend l’anticiclone africano tenderà a guadagnare terreno verso nord senza esclude comunque alcuni disturbi su Toscana, Sardegna e su altre regioni centrali. Le ultime emissioni dei centri di calcolo per il weekend, mostrano infatti un generale peggioramento meteo che riguarderà le regioni centrali a causa di un modesto fronte perturbato.

Peggioramento meteo più esteso in Italia durante la prossima settimana