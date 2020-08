METEO – CALDO residuo con punte di +40°C, poi CROLLO imminente delle TEMPERATURE di 10°C

Italia spaccata in due: maltempo al centro-nord, caldo e stabile al sud

Meteo – L’ultima domenica del mese di agosto, decretando la fine dell’estate meteorologica, è improntata sull’Italia verso condizioni meteo decisamente autunnali. Infatti una vasta saccatura nord atlantica si appresta a transitare sul Mediterraneo centrale, determinando condizioni di maltempo al centro-nord con temperature inferiori alle medie stagionali. Al sud e sulle due Isole Maggiori, invece, persistono condizioni meteo ancora stabili seppur con ventilazione tesa dai quadranti meridionali; proprio la circolazione da sud è la responsabile di temperature decisamente elevate su molte regioni meridionali, con punte di quasi +40°C.

Caldo intenso al sud, Abruzzo e Sicilia, punte di +40°C

Meteo – Mentre le regioni centro-settentrionali sono piombate in pieno autunno, con temperature che tra Piemonte e Lombardia attualmente faticano a raggiungere i +20°C, al sud e sulla Sicilia è ancora piena estate. In particolare, come spesso accade con l’affondo di saccature atlantiche nel Mediterraneo, masse d’aria molto calde di stampo prefrontale sono state richiamate verso le regioni meridionali italiane. Isoterme a 850 hPa fino a +23/+24°C ed una ventilazione tesa meridionale stanno determinando valori attualmente già di +35/+37°C sulla Sicilia settentrionale, mentre si superano i +30°C sulla Calabria tirrenica, Puglia e Campania. Nelle prossime ore è atteso un’ulteriore aumento delle temperature in particolare sulla Puglia centro-settentrionale, dove i venti in rinforzo da sud-sudovest favoriranno un’impennata della colonnina di mercurio fino a sfiorare i +40°C; ulteriore aumento anche nel palermitano, con punte di +40°C, ma anche sull’Abruzzo dove si potranno toccare i +36/+38°C nel pescarese, complice la compressione adiabatica innescata dai venti di Libeccio in discesa dall’Appennino.

Da domani brusco calo delle temperature anche al sud

Le regioni meridionali, come appena descritto, saranno le ultime a beneficiare del cambio di circolazione in atto sull’Italia; lo spostamento della saccatura oceanica verso levante nella giornata di domani, favorirà l’estensione dell’aria fresca anche alle regioni meridionali. Temperature in deciso calo localmente anche di 10°C, in particolare sulla Puglia e la Sicilia settentrionale, mentre la rotazione delle correnti da nord-ovest determinerà un momentaneo aumento delle temperature sui settori orientali dell’Isola, dove non si escludono punte di +38/+40°C nel catanese. Il caldo, tuttavia, verrà definitivamente spazzato via nella giornata di martedì, quando anche al sud le temperature risulteranno decisamente gradevoli ed inferiori di oltre 10°C rispetto ai valori odierni.