METEO – CAMBIA TUTTO: improvvisa ONDULAZIONE della CORRENTE a GETTO, torna il MALTEMPO e la NEVE? Ecco quando

Tempo in prevalenza stabile ovunque in Italia e gran parte d’Europa

Le condizioni meteo di generale stabilità che avvolgono l’Italia già da qualche giorno a questa parte, sono destinate ad avere vita breve a causa della discesa di una nuova saccatura di origine nordatlantica dopo quella del weekend passato, che causerà forte maltempo e nevicate a quote anche medio-basse sulla nostra Penisola a partire dalla giornata di domani venerdì 24 gennaio. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci da questo peggioramento imminente.

Weekend in compagnia del maltempo e delle nevicate a quote medio-basse

Il prossimo fine settimana sarà però piuttosto perturbato sulla nostra Penisola, con l’Alta pressione che dunque avrà ancora poche ore di dominio in Italia. In effetti, come è evidente anche dalla situazione da satellite in queste ore, una saccatura di origine nordatlantica scenderà direttamente dalla Groenlandia riassorbendo la goccia fredda di cui prima abbiamo fatto menzione e spostandosi verso oriente, investendo nettamente lo stivale. Ciò riporterà maltempo e nevicate a quote medio-basse sul nostro Paese, sulle quali abbiamo maggiormente approfondito in un editoriale a parte.

Quale l’evoluzione meteo successiva?

Abbiamo parlato nei trascorsi editoriali di come quest’inverno stia passando praticamente nell’anonimato non solo in Italia, ma anche nella maggior parte del vecchio continente a causa della scarsa quantità di freddo presente in tutta Europa. Questo a causa di un vortice polare molto compatto e molto forte che, attraverso un approfondimento dei geopotenziali proprio in sede polare, lo rende poco vulnerabile all’attacco degli Anticicloni, con la corrente a getto posta ad alte latitudini. La situazione tornerà a seguire questa linea di tendenza anche post weekend?