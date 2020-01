METEO – CAMBIA TUTTO! Modelli SHOCK, in arrivo possibile ONDATA di FREDDO con NEVE a quote basse, ecco quando

Alta pressione in Italia e prevalente stabilità, con qualche pioggia sulla Sardegna meridionale

Da qualche giorno a questa parte l’Italia è alle prese con una nuova rimonta anticiclonica di origine azzorriana che sta riportando condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola con tempo in prevalenza asciutto con occasionali eccezioni. Oggi è la volta infatti della Sardegna meridionale, alle prese con qualche pioggia soprattutto nella prima parte di giornata, che ha causato comunque accumuli decisamente scarsi se non addirittura nulli.

Nebbie in Pianura Padana, tendenza per la seconda decade senza grossi scossoni

I cieli in questi giorni risultano in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi sull’Italia, causati dagli effetti di un vasto promontorio anticiclonico di matrice azzorriana, ma non manca qualche nebbia in Pianura Padana che nel corso della mattinata ha dato vita al fenomeno della neve chimica, sulla quale abbiamo maggiormente approfondito all’interno di un altro articolo. Per la seconda decade non sono previsti particolari scossoni, se non nella parte finale, come vedremo nei successivi paragrafi.

Verso la terza decade nuova svolta invernale?

Il dominio anticiclonico dunque proseguirà per gran parte della seconda decade di gennaio, in concomitanza dunque non solo della parte centrale del mese, ma anche della parte centrale della stagione invernale, fin ora piuttosto pigra. Verso la terza decade però e per la verità già dalla fine della seconda, una ondata di freddo di origine artico marittima potrebbe affondare sulla nostra Penisola, causare nuovo maltempo e riportare la neve a bassa quota.