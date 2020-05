METEO – CAOS in atto a causa delle PIOGGE ALLUVIONALI che hanno provocato morti e centinaia di sfollati, ecco quanto successo in Kenya

Terminato un aprile piuttosto secco in Italia

Con l’avvento del mese di maggio ovviamente termina quello di aprile, un mese che dal punto di vista meteorologico non ha regalato chissà quali emozioni, anzi. Quest’ultimo mese è stato particolarmente statico sulla nostra Penisola per via di un sempre presente promontorio anticiclonico che si è praticamente radicato sul Mediterraneo meridionale ed è sempre stato pronto a risalire verso l’Italia senza troppe fatiche. Questo ha reso difficile il compito del flusso atlantico di affondare in direzione della nostra Penisola, nonostante non si possa dire che non ci abbia provato, soprattutto nell’ultima parte del mese dove comunque qualche pioggia e temporale si è comunque rivisto sul territorio nazionale, con annessi disagi, di cui abbiamo parlato all’interno di un apposito editoriale.

Maggio inizia col bel tempo prevalente, non manca qualche pioggia

Il mese di maggio sembra non aver nessuna intenzione al momento di dare una decisa svolta meteorologica al Paese, in cui i pluviometri delle varie stazioni meteo ormai piangono terra. Una primavera decisamente secca per molte aree della nostra Penisola, con località che registrato ad oggi pesanti deficit di pioggia. Quest’oggi è infatti ancora il bel tempo a prevalere sull’Italia, con qualche disturbo presente solamente sul settore nordoccidentale e qualche pioggia probabilmente in arrivo nelle prossime ore sulle aree pedemontane confinanti tra la Toscana e la Liguria, con accumuli che rimarranno comunque piuttosto deboli.

Fenomeni meteorologici estremi

Malgrado le condizioni meteo in Italia ultimamente siano rimasto spesso stabili, ciò non significa che nel mondo le piogge non siano mancate anzi: sono stati frequenti i fenomeni meteorologici estremi che si sono abbattute in svariate parti del globo, non solamente nei prevedibili Stati Uniti. E nel corso degli ultimi giorni, in mancanza di argomenti “nostrani” abbiamo spesso parlato di ciò che di interessante dal punto di vista meteorologico è avvenuto nel mondo. E’ stato il caso della gradinata a Tierra Nueva di ieri, che è l’esempio più recente, ma potremmo farne altri. Questa volta parleremo invece di piogge alluvionali che si sono abbattute in Kenya, in Africa e che non hanno mancato di apportare danni ingenti, come vedremo.