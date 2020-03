METEO – Ci avviciniamo ai 20°c in ITALIA mentre le TEMPERATURE aumenteranno ancora, ecco le previsioni fino al prossimo WEEKEND

Meteo Italia: bel tempo in queste ore su tutte le regioni

Le condizioni meteo in Italia quest’oggi appaiono stabili con il sole prevalente da nord a sud e con le temperature oltre la media in diverse regioni, specie quelle nord-occidentali dove si raggiungono valori fino a 20°c in queste ore centrali della giornata. Dopo una lunga fase all’insegna del maltempo con piogge e nevicate fino a quote medio-basse in Italia, ecco il bel tempo sulla nostra Penisola, anche nei prossimi giorni il meteo si manterrà per lo più stabile mentre le temperature tenderanno a superare i 20°c. All’interno di un apposito editoriale troverete maggiori dettagli in merito.

Previsioni meteo Italia

Nella giornata di domani sono attese nubi maggiori sulla Liguria con deboli piogge, asciutto altrove ma con copertura nuvolosa in progressivo aumento nel corso della giornata. Bel tempo e sole prevalente invece al centro Italia e per tutto l’arco della giornata salvo maggiori addensamenti sulla Toscana ma senza fenomeni associati. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sia sulle aree peninsulari che su quelle insulari meridionali. Temperature in generale aumento da Nord a Sud, salvo massime in diminuzione sulle regioni settentrionali. Un moderato peggioramento meteo potrebbe interessare l’Italia centro-settentrionale a ridosso del prossimo weekend con qualche pioggia o temporale.

Meteo Primavera, possibile ondata di freddo a fine Marzo

Durante la settimana in corso l’Anticiclone terrà alla larga le perturbazioni atlantiche. Sole prevalente sull’Italia salvo qualche addensamento nuvoloso in Liguria e qualche pioggia o pioviggine. Clima tipicamente primaverile con le temperature che potrebbero raggiungere anche i 25°c in alcune città dell’Italia. Tuttavia l’ Anticiclone non avrà una fissa dimora e per gli ultimi giorni di Marzo potrebbe sconfinare al nord Europa e generare così irruzioni di aria più fredda anche in Italia.