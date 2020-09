METEO – CICLONE in arrivo con violenti ACQUAZZONI e TEMPORALI, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città coinvolte

Acquazzoni e temporali all’estremo sud, locali temporali anche sul settore alpino

Fin da questo pomeriggio una circolazione di correnti più fresche ed umide ad alta quota ha determinato lo sviluppo termoconvettivo di temporali che hanno interessato in particolare le zone interne del centro e le zone alpine e subalpine. Tali temporali appaiono ancora attivi su tali zone, anche se sono destinati ad esaurirsi nel corso delle prossime ore, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale. Un contesto perturbato riguarda invece l’estremo sud, in particolare Sicilia e Calabria joniche, alle prese con temporali e acquazzoni dovuti alla presenza di un ciclone mediterraneo nel Mare Jonio.

Ciclone mediterraneo, sintomo che l’autunno muove i primi passi

Sebbene sulla nostra Penisola siano decisamente più evidenti le condizioni meteo di stabilità, eccezion fatta per le aree precedentemente menzionate, non si può dire che l’autunno sia pressoché invisibile. Primo cenno autunnale è infatti rappresentato dalla formazione di un ciclone mediterraneo, denominato dalle autorità “Udine” che sta interessando le calde acque del Mare Jonio, dove le temperature superficiali raggiungono i +27°C. Tale ciclone sarà responsabile, come vedremo nel prossimo paragrafo, del persistente maltempo sull’estremo sud Italia anche nella giornata di domani giovedì 17 settembre.

Maltempo persistente all’estremo sud, locali acquazzoni e temporali al nordest

Le condizioni meteo risulteranno ancora perturbate nella giornata di domani giovedì 17 settembre: una persistente circolazione di aria più umida e fresca ad alta quota sarà responsabile della formazione pomeridiana di acquazzoni e temporali localizzati sulle regioni nordorientali, in miglioramento verso sera. Maltempo a tratti anche intenso sull’estremo sud Italia e più precisamente su Sicilia e Calabria joniche, in estensione nel pomeriggio anche sull’omonimo settore della Puglia, dove si risente dell’azione di un ciclone mediterraneo in mare aperto. Più stabile e asciutto altrove, dove prosegue l’estate settembrina. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.