METEO – CICLONE TROPICALE Yasa si abbatte sulle Isole Fiji, almeno due morti con DANNI ingenti, ecco il VIDEO

Tempo stabile sull’Italia anche quest’oggi

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola continuano ad essere piuttosto stabili grazie alla presenza massiccia di un robusto campo di Alta pressione di matrice azzorriana che avvolge non solo l’Italia ma buona parte del bacino del Mediterraneo centrale. Qualche piovasco solo sulla Sardegna, come avevamo correttamente preventivato nella giornata di ieri, a causa dei primi influssi instabili provenienti dai quadranti occidentali.

Ben presto torna il maltempo

Tuttavia, tali condizioni meteo di generale (e molte volte anche visibile) stabilità, sono destinate a perdurare su tutta Italia ancora per una manciata di ore, prima che il maltempo torni ad essere protagonista di determinati settori. Questo a causa dell’arrivo di una flebile saccatura di origine atlantica che porterà sui settori più occidentali italiani un altrettanto debole circolazione depressionaria, responsabile del ritorno delle piogge e degli acquazzoni in particolare sulle Isole Maggiori.

Ciclone tropicale Yasa schianta le Isole Fiji

I fenomeni estremi continuano ad imperversare nel mondo e non interessano unicamente gli Stati Uniti, dove oltre a bufere di neve impetuose anche sulla città di New York, nella giornata di ieri si è abbattuto anche un tornado in Florida, provocando ingenti danni. Ci spostiamo però questa volta verso oriente: sulle calde acque pacifiche si sarebbe infatti formato un ciclone tropicale che gli esperti avrebbero denominato Yasa e che ha raggiunto categoria 5. Tale ciclone tropicale si sarebbe abbattuto sulle Isole Fiji, come vedremo nel prossimo paragrafo.