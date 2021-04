METEO – CIRCOLAZIONE DEPRESSIONARIA ancorata all’ITALIA porterà PIOGGE anche ad INIZIO SETTIMANA, i dettagli

Italia nel mirino delle correnti settentrionali

E’ da diversi giorni che l’Italia rimane sotto scacco delle correnti settentrionali, con una circolazione depressionaria persistente sul Mediterraneo centrale che ha provocato spesso condizioni di maltempo, anche se quasi mai a carattere diffuso. Tuttavia, la presenza di questa circolazione depressionaria di fatto impedisce all’Anticiclone di rimontare sul nostro Paese e di conseguenza le temperature sullo stivale rimangono spesso anche al di sotto della norma. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Oggi temporali sulla Sardegna, ora miglioramento

La presenza di correnti più fresche e instabili presenti in quota, oltre a mantenere basse le temperature come specificato in precedenza, causa però talvolta anche lo sviluppo di temporali convettivi che nella fattispecie della giornata odierna hanno interessato le zone interne della Sardegna. Successivamente, i fenomeni sono sconfinati fin sulle coste orientali dell’isola a nel corso della serata corrente il tempo appare in netto miglioramento con cessazione delle precipitazioni. Tale miglioramento sarà tuttavia solo temporaneo per l’Italia.

Domani torna il maltempo; non buone novità per l’inizio della prossima settimana

Nella giornata di domani domenica 18 aprile tuttavia il vortice depressionario rinvigorirà le condizioni di maltempo che a quel punto interesseranno non solo alcune zone del sud Italia, ma anche le regioni centrali e parte di quelle settentrionali. Successivamente, stando a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, non vanno profilandosi buone notizie per quel che concerne le condizioni meteo del prossimo inizio settimana, come vedremo nel prossimo paragrafo.