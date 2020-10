METEO – CIRCOLAZIONE DEPRESSIONARIA in AZIONE nelle PROSSIME ORE sull’ITALIA, ecco cosa attendersi

Ancora maltempo in azione sulla nostra Penisola

Nella giornata odierna come si evince sia dalle immagini satellitari che dal radar meteorologico si osservano condizioni meteo ancora perturbate sulla nostra Penisola grazie all’azione di una circolazione depressionaria di origine nordatlantica in continuo scorrimento sul Mediterraneo centrale. Tali effetti sono stati evidenti soprattutto in nottata quando si sono abbattuti autentici nubifragi soprattutto sui settori italiani occidentali come ad esempio il Lazio, ma anche la Toscana e l’Umbria, in successiva estensione verso le Marche e le regioni settentrionali. Nel pomeriggio sotto torchio dal maltempo anche il meridione, com’era evidente dal quadro previsionale disponibile ieri.

Tra ieri e oggi duro maltempo sulle zone occidentali d’Italia, danni in Sardegna

Come spesso accade ultimamente, il maltempo si è manifestato anche questa volta in maniera intensa a tratti violenta soprattutto lungo la fascia occidentale italiana e dunque investendo interessando principalmente i settori tirrenici e la Sardegna. Proprio su quest’ultima, nel corso del pomeriggio di ieri, si è abbattuta una tromba d’aria che ha causato lo scoperchiamo di alcuni tetti di abitazioni oltre che l’abbattimento di diversi alberi e pali della corrente elettrica. Oggi però in questi settori il tempo appare relativamente migliore con rovesci che colpiscono l’Isola solamente in maniera estremamente localizzata.

Nelle prossime ore circolazione depressionaria persistente sullo stivale

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola non subiranno grosse variazioni progredendo però verso un lentissimo, ma graduale miglioramento in serata. Tuttavia, non mancheranno rovesci a carattere isolato o sparso occasionalmente accompagnati anche da attività temporalesca che investono i diversi settori del Paese, colpendo soprattutto ancora una volta il medio-basso versante tirrenico e alcune regioni settentrionali, oltre che l’estremo sud dello stivale. Stando ai principali centri di calcolo dunque, persisterà almeno fino al termine della giornata odierna.