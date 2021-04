METEO – CIRCOLAZIONE DEPRESSIONARIA nel WEEKEND con FREDDO e MALTEMPO, i dettagli

Maltempo in atto e clima tutt’altro che primaverile

L’affondo di una saccatura di origine nordatlantica ha determinato in particolar modo dalla giornata di ieri condizioni di diffuso maltempo sulla nostra Penisola grazie all’innesco di una ciclogenesi tirrenica, con fenomeni anche intensi sugli omonimi settori tirrenici e sulle regioni nordorientali, dove comunque non è mancato qualche disagio specie in Friuli. Clima tutt’altro che primaverile accompagna quest’ondata di maltempo con temperature in generale calo soprattutto al centro-nord.

Prossime ore maltempo e calo termico anche al sud

Nelle prossime ore tuttavia il fronte instabile si sposterà verso meridione, con piogge e possibili temporali che andranno ad interessare alcune zone del sud Italia peninsulare. Il fronte instabile è alimentato da correnti più fresche provenienti dai quadranti settentrionali e dunque comporterà anche un calo delle temperature. Nei prossimi giorni una circolazione depressionaria persisterà nel Mediterraneo mantenendo basse le temperature su valori anche inferiori alla media del periodo.

Weekend ancora maltempo al sud, clima marzolino

La circolazione depressionaria persisterà per giorni e giorni sul Mediterraneo centrale e garantirà condizioni atmosfericamente instabili sulla nostra Penisola, ma con rovesci isolati o al più sparsi. Tale tendenza viene confermata dai principali centri di calcolo anche per il weekend attualmente, con le correnti fredde che innescherebbero una ciclogenesi sul basso Mediterraneo e che dunque potrebbe portare condizioni di rinnovato maltempo soprattutto sulle regioni meridionali, dove non si escludono fenomeni localmente intensi. Il tutto accompagnato da un clima di fine inverno.