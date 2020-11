METEO – CIRCOLAZIONE DEPRESSIONARIA persistente sull’ITALIA, la spunterà ancora il MALTEMPO: i dettagli

L’instabilità continuerà a sferzare sul versante jonico

Le immagini satellitari e il radar meteorologico a nostra disposizione mostrano ancora condizioni meteo tendenzialmente perturbate sulle regioni meridionali ancora alle prese con piogge, acquazzoni e locali nubifragi che colpiscono le stesse aree duramente interessate dal maltempo già nella giornata di ieri, con danni ingenti a Crotone e nel crotonese. Tutto questo mentre al centro-nord si vivono condizioni di visibile bel tempo con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Nelle prossime ore ancora maltempo sulle regioni meridionali

La situazione si mostra particolarmente critica sul versante jonico della Calabria, alle prese con piogge a tratti violente fin dalla giornata di ieri, ma soprattutto le condizioni meteo sembrano non dover migliorare in breve tempo, stando anche a ciò che mostrano i principali centri di calcolo. In particolare il crotonese interno potrebbe fare ancora i conti con il maltempo in serata, con i nubifragi che potrebbero interessare anche il settore jonico della Sicilia.

Nei prossimi giorni ancora maltempo al sud

Nei prossimi giorni le condizioni meteo saranno ancora particolarmente instabili sulle regioni meridionali dove persisterà una circolazione depressionaria data proprio dalla perturbazione delle ultime 48 ore che nonostante traslerà verso sud continuerà dunque a porre effetti sul versante jonico del Paese. Maltempo che domani lunedì 23 novembre continuerà infatti ad interessare le solite aree colpite dall’instabilità in maniera anche a tratti intensa stando ai principali centri di calcolo.