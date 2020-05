METEO – circolazione FRESCA preme sull’ITALIA, il 2 GIUGNO e l’inizio dell’ESTATE a forte rischio TEMPORALI

Meteo in miglioramento sull’Italia, aumento al pressione da ovest

Meteo – La prima domenica della fase 2.2 dell’emergenza sanitaria è iniziata all’insegna del tempo mediamente stabile sull’Italia, grazie ad un graduale aumento della pressione da ovest; tuttavia non ovunque i cieli sono soleggiati, infatti nubi e qualche acquazzone non sono escluse nelle prossime ore nelle aree comprese tra Marche, Abruzzo, Molise e zone interne del Lazio. Si tratterà tuttavia di fenomeni molto localizzati e di breve durata, nonché relegati principalmente alle aree montuose. L’affermazione di un vasto campo anticiclonico sull’Europa sudoccidentale, favorirà un inizio di settimana mediamente stabile su tutte le regioni, salvo locali acquazzoni sui settori montuosi; ma quanto durerà il bel tempo? attenzione alle insidie dai Balcani!

Meteo fine maggio: possibile circolazione fresca con ritorno di acquazzoni e temporali

Meteo – L’alta pressione in rinforzo sull’Europa sudoccidentale manterrà nei prossimi giorni i suoi massimi barici ad ovest dell’Italia, espandendosi ulteriormente verso latitudini più settentrionali. La nostra Penisola, in tal modo, rimarrà interessata da un flusso prevalentemente settentrionale, in scorrimento sul bordo orientale dell’anticiclone, favorendo valori termici non eccessivamente elevati. Nel corso della prossima settimana, tuttavia, la vasta area ciclonica in formazione sull’Europa orientale e comparto Balcanico, tenderà ad aumentare la propria influenza sull’Italia, pilotando correnti in quota via via sempre più fresche ed instabili; acquazzoni e temporali, quindi, torneranno i protagonisti delle ore pomeridiane su gran parte dei settori montuosi ed interni Peninsulari in particolare da giovedì 28 maggio.

Meteo Estate al via con tempo instabile e temperature in calo?

Meteo – La vasta circolazione fresca orientale ci accompagnerà fino alla fine del mese di maggio, caratterizzando probabilmente anche l’inizio di giugno, ovvero dell’Estate meteorologica; stante agli ultimissimi aggiornamenti modellistici, tra il comparto baltico-scandinavo ed il nord della Russia prenderà corpo un vasto campo anticiclonico proprio a cavallo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, isolando una vasta circolazione a carattere fredda sull’Europa orientale e Balcani. Impulsi instabili verrebbero a più riprese pilotati verso l’Italia, dove le condizioni meteo potrebbero volgere verso una maggiore instabilità proprio con l’avvio dell’Estate. Le temperature potrebbero addirittura portarsi al di sotto delle medie del periodo, specialmente al Nordest e lungo i settori adriatici.