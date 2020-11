METEO: clima FREDDO in arrivo in ITALIA, NEVE al centro-sud e GELATE al nord

Meteo Italia: anticiclone e sole prevalente

Con la nuova ed ennesima rimonta dell’Anticiclone sull’Italia troviamo condizioni in prevalenza stabili eccetto al meridione dove non si esclude la possibilità di locali piogge e acquazzoni nelle prossime ore specie sul settore ionico di Calabria e Sicilia. Per il resto sole prevalente salvo foschie o nebbie mattutine e nottetempo. Clima tipicamente autunnale con valori di temperatura prossimi alla media di riferimento di Novembre. Tuttavia la settimana in corso risulterà piuttosto dinamica con un fronte freddo in transito da nord a sud entro il prossimo weekend.

Previsioni meteo Italia, fronte freddo in arrivo

Stando alle conferme da parte dei principali modelli meteo, tutto quello che era stato preventivato da alcune settimane a questa parte sta per realizzarsi. Ovvero correnti fredde in quota di estrazione polare-marittima raggiungeranno il nostro Paese dove arriverà la prima neve della stagione in Appennino e fino a quote collinari. Crollano le temperature ovunque nel corso del fine settimana con possibilità di gelate in pianura Padana e sulle vallate interne centro-settentrionali.

Meteo: Neve in arrivo poi prime gelate

Con l’abbassamento delle temperature e valori che scenderanno sotto la media di riferimento del mese di Novembre, avremo nevicate fino a quote medio-basse in appennino specie su Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Oltre a questo attese anche le prime gelate della stagione sulla pianura Padana, valli interne del centro-nord con la rimonta dell’anticiclone in grado di produrre condizioni atmosferiche favorevoli per il fenomeno delle inversioni termiche.